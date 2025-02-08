蔡壁如：若綠不願和解 我將與藍合作罷免不適任綠委以牙還牙

黨主席候選人蔡壁如會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2025/02/08 21:37

〔記者劉宛琳／台北報導〕台灣民眾黨晚間舉行第2屆黨主席補選首場政見發表會，黨主席候選人蔡壁如在結論表示，她若當選會提出和解和反制兩策略，若民進黨不接受和解，她會與國民黨進行戰略聯手，支持罷免不適任的民進黨立委，以牙還牙，同時提出修憲讓人民可直接罷免總統。

蔡壁如表示，她主張推動大和解2.0計畫，如果她當選黨主席，她將邀請各黨主席坐下來，大家共同來品嘗大和解的咖啡，開誠布公討論國家的未來，國家是大家的國家，社會是大家的社會，國家社會應該不分黨派；這不僅是形式上的會面，更展現民眾黨願意為台灣的未來超越黨派，尋求合作的誠意。

請繼續往下閱讀...

不過，蔡壁如也說，和解並非無條件的讓步，她會提出兩個條件。第一，請民進黨停止濫用罷免制度，民進黨因為大選失利成為雙少數政府，因而發起對國民黨立委的罷免行動，透過重新選舉的方式來扭轉劣勢，此舉被視為輸不起，引發社會強烈的反彈，更引發社會對賴清德獨裁行徑的反感。她呼籲民進黨停止此類政治操作，讓政治回歸理性。

蔡壁如表示，第二，要尊重司法獨立。司法不應該成為打壓異己的工具，民進黨政府要確保司法的公正和獨立，避免政治干預，她期待民進黨展現相應的誠意，停止濫用罷免制度，讓政治回歸理性，停止利用司法作為打壓異己的工具，台灣的政治環境才能邁向和解和進步。

蔡壁如說，如果民進黨不接受她的提議，繼續政治打壓，她將啟動「先和解、後反制」的策略。她已經先給了對方和解的機會，如果對方不珍惜，她將採取正當且必要的反制行動。

「遞出橄欖枝 民進黨卻拿刀子回應」

蔡壁如表示，在輿論方面，她將明確提出，她給了機會但民進黨不珍惜，當她遞出橄欖枝，民進黨卻拿了刀子回應，持續利用司法迫害異己；如果民進黨執意要走對抗的路，她也沒有選擇，唯有團結所有反對的力量來制衡這個濫權的政府。

蔡壁如強調，在戰略合作上，她將與國民黨進行戰略的聯手，但這並不代表她認同國民黨所有做法，他們的合作基礎是基於對抗民進黨的極端政治行動，並非全面的結盟，一旦成功制衡民進黨，他們仍然保持民眾黨獨立自主的個性，不會成為政黨的附庸。

蔡壁如表示，她將支持罷免不適任的民進黨立委，以牙還牙，讓他們付出代價，同時她也會推動罷免制度的改革，例如提出擬於憲法增修條文第二條，增訂人民可經一定比例提議、提案，直接罷免總統的修憲，來更符合民主精神地直接公投罷免獨裁的總統，展現民眾黨站在制度制高點的決心。

蔡壁如表示，在和解與反制之間，她定出出以上清晰的條件，確保民眾黨掌握政治主導權，而非任由他黨擺佈。她相信透過這樣的策略，透過「先和解，後反制」的策略，能夠引領台灣走向更理性、更繁榮的未來。

蔡壁如最後向小草和國民喊話，台灣需要的是一個能夠靈活應對挑戰，並具備戰略眼光的政黨。她承諾當選民眾黨主席後，將以智慧與勇氣，帶領民眾黨在和解與反制之間取得平衡，為台灣的未來開創新的局面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法