台灣對中國觀光逆差超過6倍 觀光署歡迎中客籲盡速展開協商

觀光署聲明，歡迎中國客來台觀光，對於兩岸觀光恢復健康有序的交流，相關機關已做好準備。圖為日月潭。（資料照）

2025/02/08 22:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國持續禁止觀光客來台灣旅遊，交通部觀光署今天（8日）說明，去年國人赴中國約277萬人次、中國民眾來台僅43.7萬人次，差距達6倍以上「嚴重失衡」，要求中國盡速與我國展開協商。

觀光署聲明，歡迎中國客來台觀光是政府一貫立場，對於兩岸觀光恢復健康有序的交流，相關機關已做好準備，秉持雙邊對等原則持續推動恢復兩岸團體旅遊。

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觀光署說，對於兩岸旅遊，我方已持續以實際行動向陸方釋出善意，國人可赴中國自由行，而中國方面在2019年8月起暫停來台自由行，至今仍未恢復，目前也僅開放福建民眾赴金門、馬祖旅遊。去年全年國人赴陸約277萬人次，而中國民眾來台僅43.7萬人次，差距達到6倍以上，往來情形嚴重失衡。

觀光署說，中國客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，雙方均應在兩岸觀光確保旅遊安全、品質及穩定的前提下交流，「希望中國盡速就相關事項與我展開協商」。

交通部長陳世凱昨天也公開說，中國來台觀光踩線團、小兩會（台旅會／海旅會）協商被中國「已讀不回」；陳世凱說，我國始終表達歡迎中國遊客來台，希望對小兩會溝通「已讀要回」，盼就既有管道溝通，不要就政治角度去吃豆腐。

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