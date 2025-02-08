寒風中拚2階魔王任務 台中罷團喊「我們不要當香港一言堂」

民眾在寒風中力挺罷免藍委行動。（記者黃旭磊攝）

2025/02/08 17:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕不畏寒流來襲，台中第2、4、5及6選區罷團聯手出擊，今天下午在西區勤美市民廣場協助民眾填寫文件，志工高喊「罷免不適任立委」，吸引民眾踴躍填寫罷免藍委文件，71歲女志工流淚呼籲，「我們不要當香港的一言堂，自己不知能夠再活多久，可是國家一定要自己救」。

今天補班日，台中市戶外氣溫不到攝氏10度，罷團不畏低溫，戴口罩及手套在街頭喊口號，讓不少民眾感動，由於罷免第2階段收取有效罷免連署書件數，是第1階段基本門檻10倍，待中選會於2月底公布表格後啟動，扣除造冊實際僅剩50天，堪稱「魔王任務」，志工迫切向民眾說，時間緊迫需要每位鄉親支持，請留意手機簡訊以便回來填寫罷免連署。

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中二罷團上午在沙鹿早市、龍井新庄郵局協助民眾填寫文件，有70多歲阿嬤腿部及眼睛剛開刀，在寒風中戴墨鏡擔任志工，1名自稱「美國人」男子對志工說「台灣已經沒有希望」，質疑霸團出攤不符民主程序，遭女志工回批「我們為台灣民主而戰」。

中二選區罷免發起人林志政說，中二跨越一階門檻，持續招募志工努力跨越二階門檻，而自己在苗栗第一、二及南投第一選區，相對艱苦區域發起罷免爭取民眾支持。

中八選區尚未通過罷免一階門檻，志工穿著「白色一罷擊臣」背心擔任小蜜蜂，徒步沿東勢區豐勢路、中興街繞圈收件，吸引不少民眾支持填件。志工說，某黨以黨派身分發起罷免，因備位領銜人戶籍未滿4個月資格不符，遭整批退件，「國民黨全黨上下不識字，真的很可悲」。

罷團志工不畏低溫在寒風中喊口號。（記者黃旭磊攝）

台中罷免團體聯手出擊，在勤美市民廣場高喊「罷免不適任立委」。（記者黃旭磊攝）

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