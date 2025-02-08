角逐台中市長搶曝光！何欣純江啟臣補班日同框揮毫送祝福

何欣純、江啟臣同框揮毫。（台中佛教會提供）

2025/02/08 18:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市佛教會今（8）日舉辦「吉祥金句、福運開啟」活動，釋大慧法師與立委何欣純、江啟臣與台中市副市長黃國榮等人共同揮毫書寫吉祥金句，祈祝新春吉祥如意，何欣純、江啟臣分別為民進黨與國民黨台中市下屆市長熱門人選，也難得同台祈福。

新春開筆儀式在台灣大道市政大樓惠中樓舉行，由釋大慧法師帶領大家淨心祈福，並與黃國榮、何欣純、江啟臣，以及市議員王立任、張玉嬿、林祈烽、黃守達、民政局長吳世瑋等人與書法大師周良敦、潘珮君，共同揮毫寫下「大地春風護蓮台、佛光普照靈蛇富、慧燈常在眾生樂、慈雨甘霖潤心中」28字吉祥金句，現場發送精美的新春開運小物，祝福新年吉祥如意。

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黃國榮表示，感謝宗教團體對於市政推動、社會關懷所做的努力，宗教形成安定社會的重要力量，並持續進步與成長；江啟臣則說，透過新春開筆開啟一年的福運，佛陀象徵慈悲與智慧，相信新春開筆可透過金句開啟慈悲與智慧，也祝福大家好運一整年。

何欣純表示，台灣宗教團體遍佈世界各角落，為眾生開智慧、讓社會安定、共好，非常高興參加今日開筆儀式，在新的一年共同祈福，為台灣祈福。

吳世瑋則說，有別於農曆年前的春聯揮毫，新春開筆有「開啟智慧」及「福運到來」之意，期許迎接美好新年的到來，也盼藉由新春開筆祈福，推廣書法文化，邀市民在新的一年透過寫字靜心來修煉心靈、提升自我。

協辦的奎鼎藝術表示，釋大慧法師身兼台中市佛教會理事長與中華佛教青年會理事長，在投身佛教志業的同時，在書法家潘珮君的指導下，接觸書法五體，學習勤練基本功之後，漸漸透過習字沉靜與禪定，啟發生命深處與佛派教義之間稹密關連，也透過書法傳達佛學裡的智慧字句，也讓書法成為生活美學傳遞佛教理念相輔相成。

何欣純、江啟臣同框揮毫書寫吉祥金句。（台中佛教會提供）

台中市佛教會舉辦「吉祥金句、福運開啟」活動，釋大慧法師與何欣純、江啟臣、黃國榮等人共同揮毫書寫吉祥金句。（台中市佛教會提供）

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