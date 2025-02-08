中華大陳同鄉總會活動遭疑有中資贊助 主辦單位：鄉親自行募款

中華大陳同鄉總會9日將在新北市板橋果菜市場舉辦來台70週年聯誼活動暨平安餐會，邀請全台大陳鄉親共襄盛舉。（記者翁聿煌攝）

2025/02/08 17:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕中華大陳同鄉總會9日將在新北市板橋果菜市場舉辦「大陳鄉親來台70週年─渡台廟宇神尊祈福聯誼活動暨平安餐會」邀請散居全台的大陳鄉親共襄盛舉，席開3百餘桌同歡，但由於總會長胡志偉具有統一促進黨成員身分，外界擔心活動疑有中國資金介入；副總會長陳友達澄清，活動經費均由大陳鄉親自行募款，活動亦未涉及敏感統戰等政治議題，純粹是大陳鄉親聯誼。

北部地區大陳人聚集最多的永和大陳新村，有民眾反映，舉辦活動的中華大陳同鄉總會，理事長胡志偉與統促黨關係密切，擔心活動有中國資金介入，讓活動變調；陳友達表示，胡志偉的個人政治傾向與大陳同鄉總會舉辦活動無關，這次的70週年活動，經費均來自鄉親自發性募集，絕無中資在內，行政院大陸委員會副主委梁文傑也是大陳子弟，總會與他也有聯繫，活動沒有政治色彩，單純是全台各地大陳鄉親的聯誼交流。

請繼續往下閱讀...

主辦單位指出，大陳島一萬餘居民當年離鄉背井跟著國民政府來台灣，在台灣安身立命，轉眼迄今已70餘年，為凝聚團結全球大陳人並發揚傳承永續精神，中華大陳同鄉總會辦理「大陳鄉親來台70週年─渡台廟宇神尊祈福聯誼活動暨平安餐會」，以「回顧過往、展望未來」恭迎全台各地大陳宮廟及友廟神祗尊駕，舞獅藝陣傳承匯演。

主辦單位也透過宗教交流展示大陳特色信仰，實地探查各地大陳新村、走訪大陳耆老，蒐集全台大陳人、事、物，當日活動現場將設文獻展示區，呈現珍貴歷史影像記錄。

出借活動場地的新北市果菜市場總經理江惠貞表示，大陳鄉親聯誼及餐會活動並非為市府主辦或協辦，出借場地是透過民代介紹，由於果菜市場是市府的公有場地，已提醒主辦單位，活動中不適合有敏感人物或政治性言論出現，避免活動失焦。

大陳義胞由來

國共內戰後期，國民黨中央政府已經撤退到台灣，但仍控制東南沿海的福建省金門、馬祖、東引及浙東沿岸的數島，包括浙江外海的大陳島，國民黨政府1951年成立江浙反共救國軍，設總部於大陳島，並將漁山島、大陳島、披山島、南麂島劃設為「大陳地區」。

1954年10月起共軍開始對大陳列島進行軍事行動，加上1955年1月18日大陳島北側的一江山島失守，政府及當時協防台灣的美軍，評估大陳島距離台灣太遠守不住，因此在美國協助擬定「金剛計畫」撤離大陳島軍民，自1955年2月8日展開，4天內撤離大陳島上所有的居民1萬餘人，加上軍隊共計2萬8千人來台。

當時來台的大陳軍民被稱為「大陳義胞」，並由政府照顧工作和生活，分配到全台各地共36處大陳新村，其中北部最大的大陳新村位於永和，另外落腳花蓮、高雄的人數也不少，離鄉背井重新開始，十分辛苦，大陳人的宗教民俗、服飾與生活習慣均獨具特色，但隨著第2代、第3代在台灣出生、成長，特色文化慢慢消失，老一輩引以為憂，希望能傳承延續。

中華大陳同鄉總會9日舉辦「大陳鄉親來台70週年─渡台廟宇神尊祈福聯誼活動暨平安餐會」。（記者翁聿煌翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法