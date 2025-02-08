藍營直轄市代表願籲立院寬列流感疫苗預算 盧秀燕竟沒回應

圖為台中市長盧秀燕，6日出席立法院舉辦的東勢新丁粄節記者會。（資料照）

2025/02/08 16:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕中央政府總預算遭藍白立委大砍，外界也關切流感疫苗採購預算，相關人士透露，6日的行政院會，有其他直轄市代表在會中提到，地方政府願意一起呼籲立法院各黨支持流感疫苗採購，希望能更加寬列相關預算，不過，台中市長盧秀燕並未有所表示，並疑因要出席立法院活動，提早離席。

盧秀燕6日在行政院會後，隨即前往立法院，在立院受訪時卻稱，這次立法院拍板通過行政院預算扣除刪除與凍結的預算後，仍通過2.9兆元預算，創國家歷史新高，前總統蔡英文任內總預算大概是兩兆出頭。如果中央總預算都已創歷史紀錄，有比以前還高的預算，國家應該做更多的事情，「如果有這麼多的預算，還不會做事，那就有點麻煩了」。

請繼續往下閱讀...

對此，行政院發言人李慧芝今（8日）表示，院長卓榮泰在6日院會上，曾親自向與會的六都代表解釋，總預算刪凍對於中央政府施政產生的影響，指出地方需要與中央共同面對，當日會議盧秀燕也有親自出席。

對於被指2.9兆元歲出預算創國家歷史新高一事，政院人士表示，卓揆已公開說明，今年的中央政府歲出預算是3兆1325億元，但新增計畫項目，包括公共建設、住宅、醫療、科技、健保財務協助等合計為2806億。若將3兆1325億元減掉2806億元，就剩下2兆8519億元，與去年預算歲出幾乎相同，等於若要按照去年的預算來施政，用於新增措施的2806億元完全不能執行。

政院人士指出，對照今年六都的歲出預算，台北市增加5.98%、新北市增加4.7%、桃園市增加9.02%、台中市增加7.67%、台南市增加6.62%、高雄市增加14%，縣轄市的新竹市也增加5.67%，相信都是地方政府考量市民所需、服務地方，所增加的歲出預算，沒有人會因此質疑地方政府不能增加歲出預算。但非常遺憾的是藍白立委，不顧實際情況，逕行卻要求今年度中央政府總預算與去年相比不能增加，令人難以理解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法