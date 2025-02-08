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    中國壓迫又一樁！南非政府要求我遷駐處 在野黨發聲挺「台灣主權」

    南非在野黨「南非行動黨（ActionSA）國會議員畢斯利（Alan Beesley）發聲挺「台灣主權」。（圖擷取自X社群）

    南非在野黨「南非行動黨（ActionSA）國會議員畢斯利（Alan Beesley）發聲挺「台灣主權」。（圖擷取自X社群）

    2025/02/08 16:05

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國壓迫台灣外交又一樁，南非政府今年1月第二次致函台灣駐南非代表處，再度限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞。對此，繼南非第二大黨、執政聯盟成員「民主聯盟」（DA）、美英兩院國會議員接力挺台後，南非在野黨「南非行動黨」（ActionSA）今（8）也發聲支持「台灣主權」。

    「南非行動黨」國會議員畢斯利（Alan Beesley）表示，近日有關外交政策的討論甚囂塵上。其中一個遭執政聯盟「國家團結政府」（GNU）冷落，且我國外交政策未能有效發揮作用的國家就是台灣。

    畢斯利強調，南非行動黨（ActionSA）支持台灣的主權，並將與台灣站在一起。

    除此之外，美國參議院外委會主席里契（Jim Risch）繼去年10月後，再度就南非迫遷我駐處發聲。他表示，支持國務卿魯比歐（Marco Rubio）不出席G20的決定，南非是美國對手中國及俄羅斯的「走狗（stooge）」，並持續欺壓台灣。

    里契指出，南非此行為令人不可接受，而現在也是對非洲民族議會（ANC）主導的政府施加最大壓力的時機了。

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