反制罷免林沛祥 國民黨鎖定綠議員張之豪、陳宜

公民團體在臉書「基隆絕沛」發起罷免基隆市立委林沛祥。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/02/07 21:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全台各地掀起罷免潮，基隆有民團在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁，發動罷免國民黨基隆立委林沛祥，近期可能送出第1階段罷免提議書。國民黨基隆市黨部也擬反制，將成立「基隆反惡罷行動總部」，初步鎖定罷免2名民進黨議員，分別是安樂區張之豪及信義區陳宜。

據指出，「基隆絕沛」粉絲專頁號召民眾連署罷免林沛祥提議書，目前除了實體連署站、不定期快閃站，民進黨市議員張之豪、鄭文婷和施偉政的服務處，也協助代收件，據了解近期罷免團體就會到中選會送件。

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國民黨也傳出反制罷免林沛祥的動作，市黨部主委吳國勝今晚證實，將成立「基隆反惡罷行動總部」，由市長謝國樑當主委，他擔任總幹事，各區都會有分部，下週四召開第一次籌備會。

國民黨目前鎖定對象是安樂區張之豪和信義區陳宜，最近已動員黨員簽署提議書，至少已有800、500多份，已經達到1%的門檻。吳國勝說，只要罷免林沛祥案送件，他們就會展開反制行動。

張之豪晚間也回應，他認為國民黨兩個大少爺謝國樑跟林沛祥，經不起正常民主政治的監督，碰到一個稍微正常的政治對手，他們就受不了了，就急忙要黨部幫他們「秀秀」，要罷免張之豪也可以，只要少了一個國民黨立委，國家可以正常運轉，國防外交預算不再被抽空，交通部補貼客運的預算可以繼續，基隆捷運照常進行，一個議員換一個立委，值得。但拿無辜的陳宜來陪襯，像什麼樣子？只是「因為信義區藍票多，所以要罷掉一個綠議員來幫藍營卡個位子」。

陳宜則表示，國民黨的發言人黃申棟想選信義區議員，國民黨為了選舉考量才想罷免她，充滿了政治算計，動機令人懷疑。

民進黨議員張之豪。（記者盧賢秀攝）

民進黨議員陳宜。（記者盧賢秀攝）

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