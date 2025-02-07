李彥秀稱將提告 高嘉瑜：被踢爆才要道歉

李彥秀表示將在今天委請律師向士林地檢提出告訴，遏止高嘉瑜的投機行為。對此高嘉瑜表示，李彥秀面對質疑不敢直球對決，一再拿司法當遮羞布、浪費司法資源！（資料照、本報合成）

2025/02/07 15:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨立委高嘉瑜爆料國民黨立委李彥秀2016年9月在美購屋更質疑有綠卡。李彥秀反擊將在今天委請律師向士林地檢提出告訴，遏止高嘉瑜的投機行為。對此高嘉瑜表示，李彥秀面對質疑不敢直球對決，一再拿司法當遮羞布、浪費司法資源！

李彥秀今日強調，高嘉瑜更造謠抹黑她本人持有美國綠卡，至今仍沒有澄清還清白。顛倒黑白、惡意造謠、投機抹黑的歪風絕不可取，她將在今天委請律師向士林地檢提出告訴，讓投機的行為遏止，讓無良的政客現行，讓跳梁小丑的惡行得到法律的制裁，讓台灣公共討論回到事實之上。

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高嘉瑜在臉書PO文表示，這已經不是李彥秀第一次提告了，2024年李彥秀針對嘉瑜在選舉公報上提出的10點質疑，不敢直球對決也一再迴避問題，甚至在選舉後對嘉瑜提告，最終檢察官裁定不起訴！

高嘉瑜指出，李彥秀是民意代表，本就應該面對檢視，但李彥秀面對質疑就花錢請律師，拿司法當遮羞布來轉移焦點，一再浪費司法資源！我認為李彥秀的財產有來源不明和匯出海外金流的問題，還有申報不實的爭議，因此公開質疑，希望李彥秀說明，我是在行使公民的權利。

高嘉瑜直言，大家都知道，她去年就提問了，等了一年李彥秀都沒有具體回應，李彥秀現在以提告當做回應，把提告作為一種轉移焦點的政治操作，高嘉瑜尊重其選擇，但事實是李彥秀財產申報漏洞百出、漏報、短報等，至少就3筆，每1筆都是在高嘉瑜質疑跟踢爆之後才承認道歉。

國民黨立委李彥秀將對前民進黨立委高嘉瑜不實指控提告。（李彥秀辦公室提供）

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