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    全國大罷免立委 苗栗綠營議員反遭喊罷免

    罷免立委行動，綠營議員反遭喊「罷免」。圖為陳品安。（取自陳品安臉書）

    罷免立委行動，綠營議員反遭喊「罷免」。圖為陳品安。（取自陳品安臉書）

    2025/02/07 15:29

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全國各地不少公民團體目前發起罷免不適任立委活動，也陸續送件至選委會。不過，作為藍營鐵票倉、兩席區域立委皆為藍軍的苗栗縣，地方傳出聲音不滿罷免立委活動，反而要發起罷免綠營議員行動。

    依苗栗國罷免立委連線消息，苗栗縣2區域立委選區目前連署書已經跨越門檻，下周極有機會送件，也有宣傳車持續宣傳罷免立委活動，希望能讓連署書件數持續衝高。

    被點名的民進黨籍縣議員陳光軒指出，地方傳出聲音要罷免綠營議員是邏輯謬誤，畢竟罷免立委活動是由民團發起，只是不少民眾不知道前往哪裡填寫或送件，服務處為民服務協助送件，卻反遭被點名。

    陳光軒強調，若真有人發起罷免議員活動，他會全面應戰，。

    民進黨籍縣議員翁杰則說，罷免活動由公民團體發起，他並未發起僅是協助，他自認為民服務不分黨派，若真有人發起罷免議員活動，希望能給出合理理由。

    翁杰也說，他不希望相關活動變成報復式活動，應該回歸民意自主。

    民進黨議員陳品安則說，她尊重民意，也希望2位立委屆時能尊重民意，她從事選民服務，而公民有意願參與相關活動，她身為民意代表需為民服務。陳品安也說，她努力服務選民政績經得起檢驗。

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