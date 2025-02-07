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    預算解凍就好？ 林俊憲：幾百件可能下半年都解凍不完

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/02/07 15:16

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在野黨大砍了今（2025）年度的總預算案，而當中的後續效應也在近期慢慢浮現。對此民進黨立委林俊憲表示，藍白這次提的幾百件凍結案，幾乎全是最耗時、最麻煩的，以藍白的議事水準，更有可能到下半年都還解凍不完。

    林俊憲在臉書PO文表示，針對有人說，「凍結又不是刪除，去解凍就好了啊！」對，理論上是這樣沒錯，但實際做不到，預算解凍有幾種方式，看提案最後一行怎麼寫。如果寫「⋯向委員會提出書面報告後始得動支」，那簡單報告交了就能動用，如果再加幾個字「⋯經同意始得動支」，那就有點麻煩，必須再經過表決才能動用。

    林俊憲指出，更麻煩的是什麼？「書面報告」改成「專案報告」，亦即需要專門會議，把所有官員立委叫來，先全部質詢完、再討論，表決同意後才能動用，至少耗費1天議程，還有沒有更麻煩的？有，「委員會」改成「院會」，也就是113個立委都要到，一起決定是否解凍。

    林俊憲續指，藍白這次提的幾百件凍結案，幾乎全是最耗時、最麻煩的後2種，試問，數百件解凍案，就算藍白不再杯葛鬧事，要幾個會議日才能排審完？其他法案都不用排進議程了？還有，藍白隨便大筆一凍就是70%、99%，如果機關經費3月花完，搞到5月才解凍，4月怎麼辦？公務員自己先墊錢辦公？

    林俊憲直言，以藍白的議事水準，更有可能到下半年都還解凍不完，不能再強調更多遍，史上素質最差的一屆藍白立委，毫無智識考慮更久的未來。

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