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    立院操弄送案流程 法界人士：涉及行政違失監院應調查

    去年12月20日選罷法、憲訴法、財劃法三讀，之後立法院也有其他三讀的法律案，也都是照正常的程序，約在16天送出立法院。（記者鍾麗華翻攝）

    去年12月20日選罷法、憲訴法、財劃法三讀，之後立法院也有其他三讀的法律案，也都是照正常的程序，約在16天送出立法院。（記者鍾麗華翻攝）

    2025/02/07 13:32

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院尚未將今年度三讀的總預算案審查報告送行政院，且財劃法拖延近50天也未送案，法界人士強調，送案程序僅是立法院公務流程的行政環節，尤其是同一天三讀的選罷法、憲訴法、財劃法，卻有截然不同的送件效率，其中是否涉及公務員違法失職的情事，可能也需要監察院予以調查釐清。

    台灣國家聯盟決策委員黃帝穎今天投書本報指出，立法院長行政行為，應受憲法及一般法律原則拘束，仍屬監察院依據憲法得調查糾彈之範疇。簡單來說，彈劾韓國瑜「院長」行政行為之違失，其「立法委員」身分及職權行使則非彈劾範圍，完全符合大法官解釋意旨。

    黨政人士也指出，去年12月20日選罷法、憲訴法、財劃法三讀，之後立法院也有其他三讀的法律案，也都是照正常的程序，約在16天送出立法院，唯獨12月20日的法案「特別奇怪」，憲訴法只有4天、選罷法35天、財劃法快50天都還沒來，而且總預算拖了17天，立法院也送不出來。

    根據統計，去年12月20日之後，立法院三讀且送出的法案共17個，包括國土計畫法部分條文、80歲免評聘移工的就業服務法第46條、中央行政機關組織基準法第29條及第33條等三法，皆為2024月12月31日三讀、2025年1月10日送出。公益揭弊者保護法為2024年12月27日三讀、2025年1月13日送出。

    菸酒稅法部分條文、土地稅法第54條、使用牌照稅法第29條至第31條、外役監條例第4條、壯世代政策與產業發展促進法、國家運動科學中心設置條例部分條文、運動部組織法、教育部組織法、國家運動產業發展中心設置條例、運動部全民運動署組織法、國家運動訓練中心設置條例、行政院組織法等12個法案為2025年1月7日三讀，2025年1月23日送出。

    至於選罷法則是在2024年12月20日三讀，立法院卻刻意選在春節連假前、1月24日16時47分，也就是最後上班日的下班前43分鐘才送來行政院。該名人士質疑，為什麼在同天表決的法案，有的案件4天就可以送件、有的案件要拖到1個多月才送件、有的案件已經超過1個半月都還沒送件，立院操弄送案流程，難道沒有違法失職？

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