為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中兩綠委罷免一階達標送件 藍綠8席都在罷免路上

    綠委何欣純上午參加國立勤益科技大學第9任校長陳坤盛就職典禮。（記者黃旭磊攝）

    綠委何欣純上午參加國立勤益科技大學第9任校長陳坤盛就職典禮。（記者黃旭磊攝）

    2025/02/07 14:24

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中8席立委包括國民黨6席、民進黨2席，藍營首波4席（中二四五六選區）於本週3日達到罷免連署提議第一階段門檻送件，綠委何欣純、蔡其昌昨天（6日）達到一階門檻送件，剩下藍營中三、八選區由罷團積極展開罷免提議作業，不同陣營罷團志工強調「藍綠8席都在罷免路上。」

    民進黨立委何欣純被送交3706份罷免提議書，蔡其昌有2644件，何欣純上午參加國立勤益科技大學第9任校長陳坤盛就職典禮，離去前向本報記者表示，「我沒什麼意見啦，如果要的話再統一發佈。」

    國民黨台中市黨部主委顏文正說，有聽說2立委一階達標消息，不知道誰領銜送的，要去找當事人，黨部並未發動罷免民進黨立委的行動，是民間團體等不及已自行集結推動。

    「割蔡聯盟」向中選會遞交罷免蔡其昌提議書，領銜人說明罷蔡理由，質疑蔡其昌毫無作為，陷入司法不當關說案，並指蔡未專注立委本業，創立「台灣尚勇」春聯全台發送，空有虛名，因此組「割蔡聯盟」罷免。

    蔡其昌在臉書不解直言「蛤？沒收到小紅包不就更氣」，更稱「要用這個理由還不如說我眼睛太小他看不順眼」。

    綠委蔡其昌公布罷團一階連署提議書。（截自蔡其昌臉書）

    綠委蔡其昌公布罷團一階連署提議書。（截自蔡其昌臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播