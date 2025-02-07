台中兩綠委罷免一階達標送件 藍綠8席都在罷免路上

綠委何欣純上午參加國立勤益科技大學第9任校長陳坤盛就職典禮。（記者黃旭磊攝）

2025/02/07 14:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中8席立委包括國民黨6席、民進黨2席，藍營首波4席（中二四五六選區）於本週3日達到罷免連署提議第一階段門檻送件，綠委何欣純、蔡其昌昨天（6日）達到一階門檻送件，剩下藍營中三、八選區由罷團積極展開罷免提議作業，不同陣營罷團志工強調「藍綠8席都在罷免路上。」

民進黨立委何欣純被送交3706份罷免提議書，蔡其昌有2644件，何欣純上午參加國立勤益科技大學第9任校長陳坤盛就職典禮，離去前向本報記者表示，「我沒什麼意見啦，如果要的話再統一發佈。」

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國民黨台中市黨部主委顏文正說，有聽說2立委一階達標消息，不知道誰領銜送的，要去找當事人，黨部並未發動罷免民進黨立委的行動，是民間團體等不及已自行集結推動。

「割蔡聯盟」向中選會遞交罷免蔡其昌提議書，領銜人說明罷蔡理由，質疑蔡其昌毫無作為，陷入司法不當關說案，並指蔡未專注立委本業，創立「台灣尚勇」春聯全台發送，空有虛名，因此組「割蔡聯盟」罷免。

蔡其昌在臉書不解直言「蛤？沒收到小紅包不就更氣」，更稱「要用這個理由還不如說我眼睛太小他看不順眼」。

綠委蔡其昌公布罷團一階連署提議書。（截自蔡其昌臉書）

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