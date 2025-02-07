最高檢：中國滲透對象已從高階將校往基層士官兵吸收

最高檢察署。（資料照）

2025/02/07 12:58

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署指出，一、二審檢察署於2014年，就軍人涉犯刑案的全年偵查終結案件數僅有867件，但到了2023年則高達4549件；另外，犯軍人職責違紀案件中涉違國安法起訴比率達46.7％，不僅如此，目前中國發展組織的滲透對象，已從高階將校往基層士官兵吸收，甚至對一般人民也加以滲透吸收。

最高檢指出，去年1月1日起，2005年以後出生的役男調整為1年役期，兵役制度自4個月的軍事訓練，改回一年，預料軍法案件恐將增多；而有關重大軍法案件的偵審結果，又將影響部隊管理及領導，進而可能危及國軍戰力及國防安全，因此司法人員對部隊執勤紀律、領導統御等相關資訊，亦有待充實。

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最高檢指出，自2014年至去年8月止，十年多來檢察機關辦理軍人刑案偵查終結件數共2萬7247件，偵查終結人數3萬9324人，件數及人數均呈逐年增加趨勢，以2014年偵查終結件數、人數與2023年的件數、人數相比，十年來件數及人數已增加5至6倍。

就軍人犯一般刑案罪名來看，以涉犯詐欺罪的人數最多，比例占18.4％，其次依序為毒品罪 13.7％、傷害罪14％、洗錢罪5.6％、賭博3.9％，合計約占55.6％。

最高檢並指出，軍人犯軍法職責違紀案件比例則占9.4％，比例不到一成雖不高，但案件質重於量，且其中以涉犯貪污治罪條例的起訴率最高，比率為59％，違反國家安全法起訴比率46.7％居次。

最高檢表示進一步指出，中共滲透對象已從高階將校往基層士官兵吸收，甚至對一般人民也加以滲透吸收，近年有官兵以著軍服、報軍職、拿五星旗，拍攝投降心戰影片，甚至只說出「我願意」，即可換取報酬。

最高檢表示，唯有堅實的軍隊，才有安定的國家，檢察機關如能精實偵查、從嚴從速偵辦重大軍法案件，使行為人經起訴後獲判有罪，始能以儆效尤，遏止此類情事再度發生，並得以維護軍隊紀律和領導統御，進而保障國家安全；另須強化檢察與軍事機關間溝通協調，貫徹及落實檢察與軍事機關業務聯繫會議決議，讓偵辦軍法案件經驗得以延續，以維護國家安全與軍事紀律。

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