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    傳總統將首度邀五院院長茶敘 民進黨團：窮盡努力穩定台灣及民主

    民進黨團黨團幹事長吳思瑤（左）及立委陳培瑜（右）等人，今（7）日在立法院舉辦記者會進行輿情回應。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團黨團幹事長吳思瑤（左）及立委陳培瑜（右）等人，今（7）日在立法院舉辦記者會進行輿情回應。（記者叢昌瑾攝）

    2025/02/07 12:34

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免潮催化朝野緊張情勢，傳出總統賴清德擬於下週一（10日）首度邀請五院院長茶敘，盼共商國是、化解朝野對立僵局。對此，立法院民進黨團今（7日）表示，賴總統會窮盡一切努力穩定台灣社會及民主運作，黨團予以正面肯定，而相關討論正在安排當中。

    對此，民進黨團幹事長吳思瑤今於黨團記者會應詢回應，賴總統做為國家元首 一再強調唯有團結台灣才能壯大台灣，也願意努力進行各種和解與合作，若相關報導屬實，有關賴清德安排跨院際、政黨之間的對話，黨團當然尊重總統職權，也希望大家看到總統對於團結台灣、穩定社會所做的努力，希望院際與政黨之間都正向以待。

    接著，吳思瑤補充說，經她同步查證，此事目前是媒體報導，相關事宜都在討論安排中，相信賴總統會窮盡一切努力來穩定台灣社會及民主運作，若有任何具體的安排結果，府方會在第一時間對外報告。

    吳思瑤強調，民進黨團尊重府方的安排，也非常正面肯定賴總統承擔責任，願意做出各種努力來化解現在的朝野衝突。

    另，民進黨立委賴瑞隆受訪指出，去年國會亂象到現在開始的各項罷免行動，賴清德召集五院院長喝咖啡、溝通交流有其必要性，因為最近很多問題來自立法院本身，盼能改善亂象，找到更多解決方案。

    賴瑞隆認為，如果連溝通都沒有辦法達成效果，人民就會更加清楚國家危機與困難所在，也會有所因應；若賴清德已邀請朝野五院喝咖啡座談，立法院長韓國瑜也應該接受這樣的橄欖枝，在立法院內進行溝通，讓違憲、違法、擴權法案等做更好處理，讓台灣回歸常軌。

    立法院民進黨團今（7日）表示，賴總統會窮盡一切努力穩定台灣社會及民主運作，黨團予以正面肯定，而相關討論正在安排當中。（記者陳政宇攝）

    立法院民進黨團今（7日）表示，賴總統會窮盡一切努力穩定台灣社會及民主運作，黨團予以正面肯定，而相關討論正在安排當中。（記者陳政宇攝）

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