中共施壓南非迫遷我駐處 英美兩院「主席級」國會議員接力發聲挺台

中共施壓南非迫遷我駐處，美國眾議院外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim，見圖）等「主席級」國會議員相繼發聲挺台。（中央社）

2025/02/07 13:21

〔記者方瑋立／台北報導〕南非政府今年1月再度致函台灣駐南非代表處，再度限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞，中共於背後施壓痕跡明顯。對此，美國今（7）日多名「主席級」國會議員，包括眾議院外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim）、國土安全委員會主席格林（Mark Green）及外委會非洲小組主席史密斯（Chris Smith）等人，接力發表聲明挺台，反對中共脅迫。

針對中共施壓南非迫遷我駐處，金映玉在X社群表示，南非政府必須停止屈從於中國共產黨的傀儡操控。「我與台灣站在一起」，對抗中共的恐嚇與脅迫；格林則轉發參議院非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）推文表示，「南非屈服於中共壓力的決定是錯誤的」。

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史密斯暨美國國會及行政部門中國委員會（CECC）則發表共同聲明指出，南非迫遷台灣（中華民國）實質大使館的舉動，顯然是受中共政府施壓，可能已違反南非與民主台灣之間的協議，此決定已向美國及民主世界傳遞了極為負面的訊息。

聲明續指，美國務卿魯比歐（Marco Rubio）剛宣布，由於南非政府持續侵犯人權，包括強行徵收私人財產，他將不會出席在約翰尼斯堡舉行的G20峰會。美方仍希望與南非維持良好關係，去年該國出現聯合政府時，我們曾視之為正向發展的跡象。然而，現在我們看到普利托利亞當局採取了一系列倒退性的負面舉措，這使雙邊關係蒙上陰影。若要改變此印象，南非政府應停止充當中共的代理人，並恢復與台灣的原有關係。

據了解，截至今日美國參、眾兩院外委會非洲小組主席皆已發聲挺台，除美國之外，法國、英國國會議員也就此事公開展現對台支持，如英國國會下議院國際發展委員會主席柴萍恩（Sarah Champion）也轉發南非「民主聯盟」（DA） 外交事務發言人鮑威爾（Emma Louise Powell）推文，感謝其曝光中國霸凌台灣的行徑。

英國國會兩院人權委員會主席、上議員歐騰勳爵（Lord David Alton）也標註柴萍恩並轉發我國外交部新聞稿連結、鮑威爾推文，關切中共長臂干預，施壓南非及其立法機關對台政策。

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