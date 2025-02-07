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    李彥秀嗆不懂生前信託 高嘉瑜：重點在洗到海外的巨額資金來源

    針對李彥秀批評不懂生前信託，高嘉瑜今（7）日反嗆，重點在於洗到海外買房的巨額資金財產來源，李彥秀打算誠實交代讓台灣民眾「懂」了嗎？圖為高嘉瑜6日開記者會。（資料照，記者甘孟霖攝）

    針對李彥秀批評不懂生前信託，高嘉瑜今（7）日反嗆，重點在於洗到海外買房的巨額資金財產來源，李彥秀打算誠實交代讓台灣民眾「懂」了嗎？圖為高嘉瑜6日開記者會。（資料照，記者甘孟霖攝）

    2025/02/07 12:26

    〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨前立委高嘉瑜近日緊追國民黨立委李彥秀海外房產爭議，質疑李與夫婿侯冠群的海外家族信託基金有問題。李彥秀為此反批高不懂生前信託。對此，高嘉瑜今（7）日反嗆，重點在於洗到海外買房的巨額資金財產來源，李彥秀打算誠實交代讓台灣民眾「懂」了嗎？

    高嘉瑜表示，李彥秀的回應就是蔑視無法跟億萬富翁相比的一般民眾，根本意思就是：「你們都不懂我們政治世家大富豪怎麼玩海外信託基金啦！」但事實上，李彥秀根本沒有公開過信託相關資訊，從來沒有想讓任何人懂，在公職財產申報上，也從未誠實申報這筆動輒上億的買房用海外信託，這不只是不想讓人懂，根本是不想讓人知道有這個海外信託的存在。

    她質疑，李彥秀要怎麼有這筆海外鉅資信託呢？是不是國內要先有上億的資金隱匿，並且沒做公職財產申報，讓任何人都看不見，接著想辦法把鉅資搬到國外？目前看來這個隱匿的海外信託，關鍵問題是沒申報的不明財產和洗出巨額資金。

    她說，民眾越來越想懂，這洗到海外的巨額資金財產來院是什麼？李彥秀有打算誠實交代，可以讓台灣民眾「懂」了嗎？

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