北檢查「壯世代」是否涉圖利 吳靜怡：民眾黨恐成土城第一大政黨！

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/02/07 13:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議延燒，台北地檢署已介入調查有無涉及貪瀆情形。對此媒體人吳靜怡表示，民眾黨會不會木可文哲又多了個吳春土城？恐成為土城第一大政黨！

吳靜怡在臉書PO文表示，民眾黨立委吳春城「壯世代」恐涉及《圖利罪》、《公職人員利益迴避法》台北地檢署已分「他」字案調查，一手在立院拿著聖經般的《壯世代促進法》，一手企圖操作政府標案上看15部會、310案共達1200億，比柯文哲涉嫌圖利京華城110億更加誇張，其家族事業版圖橫跨10間以上公司，包含壯世代相關協會和社會企業，更於立法前將「壯世代」註冊為商標，更隱瞞各政黨立委其事實，進行草案推動。

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吳靜怡指出，《壯世代促進法》猶如一部專屬吳春城立委家族事業打造的惡法，更在審預算期間「你不狀、我就凍」的手法要求將銀髮族、樂齡、高齡等等的專業字彙改成壯世代，如此毫不避諱，民眾黨還是全黨力挺壯世代。

吳靜怡直言，懇請國民黨、民進黨，不要只有台北地檢署在查，《壯世代促進法》是惡法，應該檢討、退回！

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