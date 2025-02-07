北檢查壯世代是否涉圖利 時力、民團籲廢《壯促法》還青年正義

時代力量黨主席王婉諭（右）偕同世代共好協會理事長張育萌（左），在立法院舉辦「吳春城直直壯綁架政府，廢惡法還青年世代正義」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/07 11:40

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議持續延燒，外界質疑吳以政治權力謀取個人私利推動「壯促法」立法。時代力量黨主席王婉諭今（7）日偕同世代共好協會理事長張育萌在立院舉行記者會，呼籲廢除壯促法，要求吳春城親屬企業全面退出政府標案，把世代正義還給青年，並推動廢止壯促法之公民連署。

王婉諭指出，吳春城擔任立委後，其關係企業已承接嘉義市政府超過800萬元的標案，卻不願承諾不再參與地方政府標案。此外，吳家企業近2年取得政府標案總額已超過2200萬元，顯然利用職權牟利，與利益迴避原則相悖。

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王婉諭質疑，吳春城聲稱「放棄壯世代商標」，但根據智慧財產局資料，目前仍有9項「壯世代」商標，其中部分涵蓋市場行銷與公關業務，形同壟斷該概念，顯示其政策推動背後的商業考量，呼籲吳春城公開說明是否已經放棄。

王婉諭表示，壯促法強行創造「55歲壯世代」的新分類，迫使各部會修改計畫，增加行政成本，甚至影響原有政策的執行。她舉例，勞動部為了吳，制定了「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」、「壯世代就業促進獎勵實施要點」等計畫，不只勞動部，壯促法還有「壯新創、壯金融、壯研究、壯醫療、壯教育、壯數位、壯文化、壯觀光、壯農業、壯創生」，恐怕還有無數這種換殼上市的「壯世代」計畫，被迫源源不絕長出來。

世代共好協會理事長張育萌認為，「壯促法」毫無正當性，反而造成資源錯置與利益輸送，應立即廢止。他指出，吳以55歲作為「壯世代」是引用勞保條例中「特別危險或體力特別堅強職業可提前退休」的條款作為立法依據，完全不符邏輯；吳還將偏鄉數位落差預算9.2億元挪用至壯世代政策，顯示政策荒謬。

張育萌呼籲，立法院應該要更積極面對青年世代，去年5月，立法院已召開「青年基本法」草案公聽會，藍綠白的跨黨派委員都正式表達支持，他呼籲國會各黨，應重視對青年的承諾，正式世代正義，在新會期將「青年基本法」列為優先法案。

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