李彥秀稱2筆加州房地設生前信託遺囑 高嘉瑜打臉：從來沒公開過相關資訊

高嘉瑜緊咬美國房產爭議 李彥秀反批搏版面

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨立委高嘉瑜緊盯國民黨立委李彥秀美國房產爭議，更指出李彥秀1994年起即有加州房產買賣紀錄，卻未見於財產申報。李彥秀反擊自己只是將名下已經申報的房屋設立「信託遺囑」，完全不涉及另外申報的問題；對此高嘉瑜回應，李彥秀根本沒公開過信託的相關資訊，從沒想讓任何人懂，民眾越來越想懂，洗到海外的巨額資金的財產來源是什麼？

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針對高嘉瑜質疑其海外信託基金問題，李彥秀表示，爾灣房產於2016年6月購入，生前信託遺囑則是在2021年才設立，根本就是指鹿為馬；另一間富勒頓房產雖是2021年購入，但生前信託遺囑裡面根本沒有分毫資金，所以根本不是以生前信託遺囑購買，簡直就是低級錯誤的爆料；她強調，自己只是將名下已經申報的房屋設立「信託遺囑」，完全不涉及另外申報的問題；而高更抹黑她持有美國綠卡，至今仍沒有澄清。她說，自己願意為30年前漏申報負起責任，高嘉瑜要為烏龍爆料向大眾說明或道歉嗎？

高嘉瑜今日在臉書PO文表示，李彥秀的回應，根本是直接蔑視資產無法跟億萬富翁李彥秀相比的一般台灣家庭與民眾，李彥秀的意思是：「你們都不懂我們政治世家大富豪怎麼玩海外信託基金啦！」

高嘉瑜指出，事實上李彥秀根本沒公開過信託的相關資訊，從沒想讓任何人懂；甚至在公職財產申報也從未誠實申報這筆億來億去買房的海外信託，這不只是不想讓人懂，根本是不想讓人知道有這個海外信託的存在！

高嘉瑜續指，要怎麼有這筆海外鉅資信託呢？是不是國內要先有億來億去的資金隱匿、沒做公職財產申報、讓任何人都看不見，接著想辦法把鉅資搬到國外？目前看來這個隱匿的海外信託，關鍵問題是沒申報的不明財產和洗出巨額資金耶。

高嘉瑜直言，民眾越來越想懂，洗到海外的巨額資金的財產來源是什麼？好的，李彥秀，那麼你打算誠實交代，可以讓台灣的民眾「懂」了嗎？

國民黨立委李彥秀。（資料照）

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