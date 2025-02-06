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    高嘉瑜緊咬美國房產爭議 李彥秀反批搏版面

    國民黨立委李彥秀。（資料照）

    國民黨立委李彥秀。（資料照）

    2025/02/06 18:24

    〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨前立委高嘉瑜緊盯國民黨立委李彥秀美國房產爭議，更指出李彥秀1994年起即有加州房產買賣紀錄，卻未見於財產申報。李彥秀今（6日）回應1998年初入政壇不熟申報辦法，致歉並表示願受罰；而她也批評，高嘉瑜近日擠牙膏、含沙射影的烏龍爆料，是典型搏版面、蹭聲量政治操作。

    李彥秀表示，1990年她高中畢業隻身前往美國求學，期間借助親戚、朋友家，也四處租屋，多年間更換數個住處，幾乎是所有留學生共同經歷，但高嘉瑜將居住地址影射為買賣房地產紀錄，不擇手段抹黑。

    她說，高嘉瑜所稱她於2016年9月購入爾灣第二間房產，真相是該房產與她本人毫無關係，是離譜的烏龍爆料，爾灣地區有很多華人居住，高的不實指控，侵害持有房屋屋主隱私與個資，更涉及誹謗責任，造成實際住戶困擾以及她的名譽受損，更浪費社會資源。

    至於高嘉瑜質疑其海外信託基金問題，李彥秀表示，爾灣房產於2016年6月購入，生前信託遺囑則是在2021年才設立，根本就是指鹿為馬；另一間富勒頓房產雖是2021年購入，但生前信託遺囑裡面根本沒有分毫資金，所以根本不是以生前信託遺囑購買，簡直就是低級錯誤的爆料。

    她強調，自己只是將名下已經申報的房屋設立「信託遺囑」，完全不涉及另外申報的問題；而高更抹黑她持有美國綠卡，至今仍沒有澄清。她說，自己願意為30年前漏申報負起責任，高嘉瑜要為烏龍爆料項大眾說明或道歉嗎？

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