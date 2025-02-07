申請北市府手語翻譯服務 政院：僅申請兩次

行政院昨日院會後記者會恢復提供手語翻譯，不過，只申請2月6日及2月13日院會後記者會的手語翻譯服務，作為短期的應變方案。（記者鍾麗華攝）

2025/02/07 07:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨日院會後記者會恢復提供手語翻譯，不過，行政院發言人李慧芝表示，考量北市府的聽語障溝通服務方案，也是由台北市政府預算支應，且主要提供給有需要的一般民眾，為了避免排擠一般民眾的權益，新聞傳播處只申請2月6日及2月13日院會後記者會的手語翻譯服務，作為短期的應變方案，未來會在合法情況下研擬替代方案。

行政院申請北市手語翻譯服務後，國民黨發言人楊智伃在臉書批評，行政院謊稱因為藍白刪預算，導致手語翻譯服務中斷，根本是情緒勒索全民。

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李慧芝說，政院一向重視聽語障人士權益，致力讓聽語障人士即時獲取政府重大資訊，因此行政院新聞傳播處一直有編列預算，用於院會後記者會手語翻譯，但因今年度預算日前遭立法院全數刪除，1月23日院會後記者會的手語服務也被迫中斷。

李慧芝說，根據「台北市府提供聽覺功能或言語功能障礙者參與公共事務手語翻譯及同步聽打服務辦法」等規定，能申請免費手語翻譯的機關限「台北市各級政府機關」；台北市社會局是在行政院1月23日記者會後，才說明政院可依規定申請，政院2月3日發函詢問後，經申請核准。

李慧芝強調，對於被迫中斷手語翻譯一事，行政院感到非常抱歉，也對於在野黨委員明知手語翻譯預算用途，卻仍選擇刪除預算，表達最深切的遺憾。此外，因行政院是公務機關，也不能任意接受熱心團體的捐贈或服務提供，該如何持續確保聽語障朋友的即時資訊獲取權，將在合乎預算相關規定的前提下，盡對最大的努力，尋求長期的解決方案。

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