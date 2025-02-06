台中大里聯合行政中心動工得再拖2年 盧秀燕挨批「空手道高手」

大里聯合行政中心位於第十五期重劃區，民政局稱今年已著手規劃。（市府提供）

2025/02/06 19:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市位於第15期重劃區中的大里聯合行政中心興建規劃案，去年一度傳出市府棄建，因中央已確定15期無保留社宅用地必要，民政局長吳世瑋指出，今年已啟動該案規劃，預計明年底前動工；在地議員李天生及張芬郁均痛批，今年度才剛開始，這項建設地方期盼多年，竟要再拖2年才能動工，屆時台中市長盧秀燕已任滿，等於在她任內空轉8年仍無實質進度，根本「空手道高手」，不把地方期待當一回事。

前市長林佳龍任內推動第15期重劃案，劃設機關用地推建大里聯合行政中心，改善當地多處辦公廳舍老舊、民眾洽公不便及停車空間不足等問題，但盧秀燕上任後未見積極延續推動，去年更一度傳出因地方對聯合行政中心的功能意見紛歧，甚至另有國發會要求重劃案需納入5%社宅用地政策未定案卡關，市府暫緩推動，消息傳出引起地方強烈反彈。

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不過，內政部已指出，該案所在的15期重劃區土地未達10公頃，沒有要求留設3%至5%的社宅用地，新的一年開始，地方關切大里聯合行政中心相關進度。

吳世瑋指出，過去聯合行政中心原評估納入包括公所、戶政事務所、地政事務所、地方稅務局大屯分局等，但地方意見陸續提出希望增加包括音樂廳、展覽館、公托等多元功能，導致行政中心恐愈蓋愈高，可預期預算也將大幅增加，經為跟地方多方溝通後，針對聯合中心的功能規劃方向已收歛，確定會以「行政中心」為主， 開春已啟動該案規劃，至於未來進駐單位為何，將進行「專案營建管理」招標，進行統包規劃評估，預計今年8、9月規劃出爐，加計後續設計及工程招標等期程，預計明年底前動工。

李天生痛斥，該案早在林佳龍任內已規劃完成，盧秀燕上任逾6年來空轉一圈竟又回到原點，要再花一次規劃費，重覆做相同的事，甚至「明年底前」才可望動工，根本拖到卸任，擺明就是不想推；張芬郁也說，地方期待舊市區能加速更新開發，但盧市府號稱已啟動規劃，實際動工時程訂明年底，結論就是在她任內8年空轉到底，根本「空手道高手」，不把地方期待當一回事。

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