罷免洪孟楷遭鎖門、警察監視 民團：不是第一次被威脅打壓！

罷免洪孟楷團體控訴遭打壓。（圖翻攝自「罷洪！！刻不容楷」IG）

2025/02/06 20:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨立委的罷免行動遍地開花，但有不少罷團近日在地方遭受打壓。繼昨天（5日）爆出南投埔里有店家蒙受壓力，拒絕罷免藍委馬文君的民團設點收連署書後，今天新北罷免藍委洪孟楷的民團也跳出來控訴，他們在宮廟設點連署，遭在地里長鎖門阻撓，還疑似遭警察監視。

民團「罷洪！！刻不容楷」今天透過Threads發文表示，「昨天，淡水志工在竹圍擺攤，再次以小老百姓的身分，遭到不合理的打壓。新北市淡水區民生里陳李明緣里長，派人前來將橋頭福德宮的鐵門鎖上，試圖阻止罷免連署活動。沒有給出解釋，也沒有說明為什麼。但我們知道，如果不是廟方出面協助，並與廟公聯絡後開啟後門，這場活動可能就會被強行中止，大家只能站在冷風中，沒有地方可以落腳。」

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罷洪團體接著說：「比鎖門更讓人不安的，是我們的行動似乎已經被監視。我們引來了便衣警察的『關心』。昨天活動結束後，警察等人潮散去，志工在整理環境落單時，也是一上來就相機亂拍我們的臉。這不是我們第一次被威脅、被打壓，也不會是最後一次。但我們仍然相信，罷免不適任立委，是民主最基本的權利。這不是政府可以剝奪的，也不是恐懼能讓人退卻的事。」

「門被鎖上，就找另一條路。監視的人越多，站出來的人就越多。他們想讓人相信黑暗已經吞噬一切，但即使黑暗籠罩，我們還是可以找到光明。如果沒有光，就自己創造光。」

針對鎖門阻撓連署罷免一事，被點名的里長今天跳出來喊冤，宣稱沒有阻擾連署進行，也強調沒有請人去關門或鎖門，當時她不在現場，所以不太清楚事發情況，如果真的有心要阻擾的話，就會跟罷團說不能在這裡連署，但對方昨天還是有使用，現在被講成是她指使，希望有機會可以向罷團當面解釋清楚。

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