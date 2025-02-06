盧秀燕再標售747億土地 綠營痛批忽視居住正義、墊高房價

中市府將標售水湳經貿園區配餘地。（記者廖耀東攝）

2025/02/06 19:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府計劃在27日將標售13、14期及水湳經貿園區133筆土地，內政部昨天則呼籲中市社宅用地很缺，請市府相關土地應避免標售；對此，民進黨市議員痛批市府忽視居住正義，捨社會住宅用地，卻要拍賣747億元底價的土地，是墊高房價的作為。

民進黨議員陳淑華指出，台中市政府的土地開發，無論是重劃或區段徵收原則要遵循平均地權的精神，就是避免土地、房屋的漲價變成是人民的痛苦，理想是落實居住正義、人民共享。

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陳淑華痛批，盧秀燕的作法不但炒作拉抬房地價格，更與居住正義背道而馳，將房地漲價利益歸給財團，變相圖利特定人。盧秀燕這種捨社會住宅用地，卻要拍賣747億元底價的土地，卻說要償還開發的借款，實際卻墊高房價的作為，非常諷刺；人民卻要面對超高房價的痛苦。

民進黨議員謝家宜表示，盧秀燕上任6年來，已標售土地總值逾700億，這次又將在2月底一次標售總價700餘億的土地，且其中許多土地位於精華地段。

謝家宜表示，在市區土地越來越少的狀況下，台中市政府無視於內政部的建議，保留部分市地作為社會住宅儲備用地，卻一再的標售位於精華地段的土地，讓周邊的地價、房價連帶水漲船高，讓民眾更買不起房子，而台中是社宅嚴重缺乏地區，台中市政府不思保留一定比例的社宅用地，根本忽視居住正義。

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