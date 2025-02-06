大罷免掀起浪潮 盧秀燕刻意到立院幫藍委「站台」?

大罷免潮下盧秀燕6年來首度「回娘家」辦新丁粄節，被解讀幫立委「站台」。 （記者劉信德攝）

2025/02/06 17:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍白立委去年在立法院強過惡法，更無差別砍凍中央各部會預算，引發民怨，發動大罷免潮，日前有19案國民黨立委罷免提議書送中選會。被視為2028年總統大選藍營熱門人選的台中市長盧秀燕，上任台中市長6年來首度「回娘家」，進立法院辦東勢新丁粄節記者會，被解讀是幫藍營立委「站台」安軍心。

盧秀燕對此回應，歡迎大家參加台中節慶「大家都求好運、求和諧、求安定」。

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罷免立委潮遍地開花，日前首波已有多達19案藍委罷免提議案送進中選會，台中市昔由盧秀燕主力輔選的立委顏寬恒、羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪均赫然在列，今日盧秀燕北上除出席行政院會外，更赴立法院舉辦東勢新丁粄節「立法院記者會」，這也是她擔任台中市長6年後，首度「回娘家」。

因盧秀燕屢被提及是藍營角逐2028年總統大位及國民黨主席熱門人選，在大罷免潮下特地「回娘家」宣傳地方節慶活動 ，被解讀意在幫藍委「站台」，穩定軍心。

盧秀燕對此揣測強調，罷免是人民的權利，「我們會尊重」；但她又說，現階段不管是全球情勢的重大變化，或者人民對於現在台灣現況的期待，都是希望和諧安定、國泰民安。

她說，希望全體立法委員不管藍綠白，都歡迎來台中參加中台灣元宵燈會及新丁粄節，「大家都求好運、求和諧、求安定」 。

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