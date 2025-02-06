罷免第一階段送件 綠委張宏陸斥：想也知組織抄來或動員來的

罷免民進黨籍新北市第6選區（板橋西區）立委張宏陸連署活動第一階段提議書收件已達門檻，並於今天送件。圖為罷免張宏陸團體首日擺攤收件活動情況。（資料照，記者黃子暘攝）

2025/02/06 17:37

〔記者黃子暘／新北報導〕「板橋小蜜蜂行動隊」發起罷免民進黨籍新北市第6選區（板橋西區）立委張宏陸連署，罷免發起人吳禹辰今（6）日送第一階段2500份提議書到中央選舉委員會。張宏陸回應，國民黨主席朱立倫抹黑罷免藍委的公民團體是民進黨側翼，又讓黨務系統青工會發動罷免綠委，針對他的罷免連署收件這麼冷清卻能幾天達標，「用膝蓋想也知道是組織抄來或動員來的」。

張宏陸說，國民黨被抓包用黨務系統發動罷免綠委後「死鴨子嘴硬」，吳禹辰去年4月才接任新北青工總會長，今年春節還用他的名義發祝賀圖，竟辯稱二、三年沒繳黨費，和國民黨關係會愈來愈少，請勿將人民當傻子。

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張宏陸表示，公民發起罷免藍委是因為國民黨毁憲亂政、亂刪預算造成人民權益受損，國民黨發動罷免則完全為了「惡罷」，轉移藍委被罷免的焦點。

針對「板橋小蜜蜂行動隊」，張宏陸也質疑，他們從過年前首度擺攤至今不超過三次，場面都十分冷清，卻可以在今日一階段達標，「用膝蓋想也知道是組織抄來或動員來的」，相信板橋人不會對「惡罷」買單，而且會更激發其它選區罷免藍委的力道。

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