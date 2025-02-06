柯建銘自爆全家生命遭威脅 韓國瑜稱要替他行文給警政署長

柯建銘今天驚爆，民進黨立委郭昱晴辦公室接獲一封電子郵件，揚言要殺他全家老小，痛批這是中共最後手段。（記者王藝菘攝）

2025/02/06 16:58

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘今（6）日於朝野協商時驚爆，2天前民進黨立委郭昱晴辦公室接獲一封電子郵件，揚言要殺他全家老小，痛批這是中共最後手段。對此，立法院長韓國瑜表示，會後他將針對柯被恐嚇一事，行文給警政署長；國民黨團書記長王鴻薇也說，絕不支持，並譴責任何暴力、恐嚇行為。

韓國瑜今召集朝野黨團協商本會期開議日及「選罷法覆議法」處理時程。柯建銘於會中提及，郭昱晴辦公室2天前接獲一封電子郵件，「揚言暗殺我全家大小，這是中共最後手段，另一手段是封鎖我臉書流量，變成死的，我現在就要面對這個問題。」並指稍早在協商休息時間，他已打給刑事局長周幼偉報案。

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對此，韓國瑜表示，「我等下親自行文給警政署長你被威脅。」韓並希望柯建銘能夠回到協商主題，儘速定案。但柯則力爭完整發言時間，並稱「我的安全我自己保護，不必口惠而不實。」隨即持續質疑立院為何要將今年度總預算案和去年底已三讀通過的財劃法綁在一起，之後才要送總統公告。但未獲滿意回應。

國民黨團書記長王鴻薇則說，柯建銘被威脅茲事體大，她自己也曾受此威脅，大家都對此深惡痛絕，絕對不支持，並譴責任何暴力恐嚇行為，這點無庸置疑。

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