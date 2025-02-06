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    罷免張宏陸送件 民進黨新北市黨部：擺攤不如預期連署書從何來？

    圖為罷免民進黨籍新北市立委張宏陸團體，首日擺攤收件情況。（記者黃子暘攝，資料照）

    圖為罷免民進黨籍新北市立委張宏陸團體，首日擺攤收件情況。（記者黃子暘攝，資料照）

    2025/02/06 16:56

    〔記者黃子暘／新北報導〕罷免民進黨籍新北市第6選區（板橋西區）立委張宏陸連署活動第1階段提議書收件已達門檻，罷免發起人吳禹辰今（6日）送件中央選舉委員會。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，該團體擺攤效果不如預期，卻在短短數日間交出數千份連署書，試問這些連署人名冊從何而來？

    高碩呈表示，藍白在國會濫權行為引起各世代的憤怒，罷免不適任藍委行動過年風雨無阻，國民黨不思反省，反倒以政黨組織介入，民進黨會持續與真正的公民團體一起對抗藍白組織力量。

    高碩呈說，經媒體揭露，國民黨幹部或相關人士直接介入連署罷免，但是擺攤效果不如預期，半天下來參與連署者寥寥無幾，和真正由公民團體發起的罷免藍委大排長龍的狀況截然不同，卻仍在短短數日間交出數千份連署書，難怪被質疑「一分鐘十幾張」，試問這些連署人名冊從何而來？

    高碩呈批評，藍白倒行逆施，在立法院亂刪國防外交、經濟發展、各機關基本運作的水電費，以及防疫預算、補貼人民水電費的民生預算，還侮辱藝文團體是「要飯的」，已引發全民怒火，黨部持續與真正的公民團體、人民在一起對抗藍白組織力量，守護民進黨優質立委。

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