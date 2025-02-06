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    領元宵提燈順便寫罷免連署書！竹市議員劉崇顯臉書貼文配圖有彩蛋

    領元宵提燈順便寫罷免連署書！新竹市議員劉崇顯在臉書發文稱免費送元宵提燈但配圖卻擺有罷免高虹安及鄭正鈐的連署箱。 （照片取自劉崇顯臉書）

    領元宵提燈順便寫罷免連署書！新竹市議員劉崇顯在臉書發文稱免費送元宵提燈但配圖卻擺有罷免高虹安及鄭正鈐的連署箱。 （照片取自劉崇顯臉書）

    2025/02/06 16:32

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府將在8及9日免費發放元宵節小提燈，民進黨市議員劉崇顯今天也在臉書貼文稱可領小提燈，但眼尖網友發現劉崇顯的配圖有「彩蛋」，旁邊還有罷免涉貪停職市長高虹安的連署書箱子，歡迎市民來領小提燈時，可一邊簽署罷免連署書。

    劉崇顯雖未提及罷免連署行動，但配圖卻出現罷免高虹安的文字哏，讓不少網友看到都會心一笑並認同按讚。並稱今年領小提燈還有重要任務，就是要趕緊簽罷免連署。

    劉崇顯提到，有需要的市民可到服務處索取，時間是即日起平日上午10點至下午4點，地點：新竹市東區光復路二段266號。也可電洽：03-571-1200。1人限領2份，數量有限不預留，可先電話聯繫確認是否還有剩餘。

    劉崇顯也說，今年的小提燈妞妞蛇的造型難度達5星級，需要有耐心才能完成，但認為妞妞蛇可左右搖擺，更適合當主燈造型，也符蛇年意象。

    此外，劉崇顯也說，雖然罷免藍委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安的第一階段連署書已送中選會，預計月底才可能完成審查=並進入第二階段連署，因此市民還是可以來參與罷免連署，做為第二階段通知簽署罷免連署聯繫之用。

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