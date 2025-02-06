職務酬庸刪預算 洪宗楷：馬英九時代認政院服務中心有存在必要

行政院東部服務中心執行長洪宗楷。（記者黃明堂攝）

2025/02/06 16:24

〔記者黃明堂／台東報導〕立法院藍白大砍行政院各地服務中心共3千多萬預算，行政院東部服務中心執行長洪宗楷今天在臉書發文，指立委刪預算的理由是酬庸，但在馬英九時代認為服務中心有存在必要，怎麼改朝換代怎就變成沒必要了？

洪宗楷說，東辦面臨斷炊的情況，目前應付未付的帳有30幾萬，實在頭痛，目前就是低度維持運作，等待行政院的指示。他想請大家理性探討，喚回立委們慎思。

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洪宗楷說，這次刪減預算的理由是職務酬庸，基本這是政治語言，政務官制度本來就是讓你任用適當、且信任的人員，簡單說就是政治任命，要負起政治責任。再退一萬步說，馬英九時期任用的正副執行長，不也都是政治任用嗎？怎麼你可以我不可以？我叫酬庸你就不是？確實當時民進黨也有立委提出意見，但並沒有要消滅這個單位，更何況曾為被害者，又何苦變成加害者呢？

他說，在馬英九時期，行政院研考會特別針對服務中心功能進行委外研究，裡頭很清楚的分析其存在必要性，還告訴行政院要更加善用服務中心，提升服務量能，同時作為當時馬英九政策的重要推手，怎麼改朝換代就變得沒必要了？

他說，「網傳這職務是肥貓，比照部長、董事長啥的，講的我們肥到流油，其實執行長是13職等，但依照約聘僱條例聘用，實際上我們是約聘僱人員，適用勞保，並非公保，且也沒有特支費及其他優待費用。我想說人肥貓是很傷人的，誰執政，條件從來沒變過，應該要理性討論」。

他認為大家應該放下偏見，理性探討，一年花3千多萬，有5個行政院服務中心在地方服務民眾，很有CP值的，一場演唱會一場煙火秀就這些錢了。

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