北市府支援行政院手語翻譯 藍：終於在國民黨「教育」下學乖了！

國民黨發言人楊智伃痛批行政院，114年度預算金額創歷年新高，結果行政院先刪手語翻譯，還要帶頭情緒勒索全民，就像土匪一樣強要所有的納稅錢！（資料照）

2025/02/06 15:46

〔記者施曉光／台北報導〕由於相關預算遭在野黨刪除，日前行政院記者會手語翻譯服務被迫停止，今日行政院記者會的手語翻譯改由台北市政府提供，對此，國民黨發言人楊智伃表示，事實證明納稅錢就該給地方好好為民服務，她並稱，「行政院終於在國民黨的『教育』之下，學乖了！」

她痛批行政院，114年度預算金額創歷年新高，結果行政院先刪手語翻譯，還要帶頭情緒勒索全民，就像土匪一樣強要所有的納稅錢！

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楊智伃表示，上一次行政院記者會取消手語翻譯，並謊稱是因為藍、白兩黨刪除預算，事後被國民黨打臉，如果真心照護弱勢族群，明明就有可以申請的資源與管道，「今天行政院終於在國民黨的『教育』之下，學乖了！這次的記者會手語翻譯為北市聽語障溝通服務提供！！」而北市府的回應超霸氣、超到位，行政單位在預算安排上，以弱勢族群需求為優先本來就是政府該做的事，市府會全力以赴。

楊智伃並特別感謝台北市長蔣萬安帶領的北市府，持續為民眾提供穩定優質的手語翻譯服務，「而行政院演的這齣情勒鬧劇，更證明了財劃法的重要性，把錢好好給地方服務民眾，才不會讓中央沒事就一哭二鬧三情勒！」

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