睽違6年回娘家立院 盧秀燕笑虧柯建銘：從老謀深算變血氣方剛

台中市長盧秀燕北上立法院辦「全民歡慶台中東勢新丁粄節」活動記者，與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人一同開粄。（記者劉信德攝）

2025/02/06 16:34

〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市長盧秀燕睽違6年重回立法院，出席「2025臺中東勢新丁粄節」記者會，她致詞時開玩笑說，怎麼她不當立委立院變這麼亂？還說民進黨團總召柯建銘以前被說老謀深算，現在變血氣方剛，全場哄堂大笑。

盧秀燕說，這是她6年多以來第一次回立法院的娘家，她會來是因為本週6台中的元宵燈會就要登場，台中是全國佔地最廣的燈會，今年不僅是25週年，並且擴大舉行。另外，2月12、13日台中將舉行新丁粄節，是傳統的客家活動，有生男育女、求好運的意義。

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盧秀燕說，她在立法院待了20年，當了6屆立委，擔任立委的時間比擔任市長還長，立法院就是她的娘家，看到家人很開心。她還開玩笑說，「怎麼不當立委立法院這麼亂？以前老柯被說老謀深算，現在變成血氣方剛，每天喊打喊殺，替我告訴他一下啊。」

盧秀燕還拿立法院長韓國瑜開玩笑說，她當立委時，前立法院長王金平頭髮已經夠少，現在院長頭髮更少，幾乎沒有，可見國事如麻。可喜的是，立委現在顏質提高，比她那時提高很多，年齡也下降，男的英俊、女的漂亮，能文能武，立法院有新血進來，年齡降低，比她那一代還要強。

盧秀燕說，新丁粄節是全國最大的客家活動之一，台中東勢主要是客家族群居住最大的聚落之一，每年都會舉行這個節慶。國民黨立委黃健豪本來只有一個女兒，去年吃了龜粄桃粄，現在他的夫人懷龍鳳胎，所以今天也會分享給大家，過兩天大家聽到院長、副院長和各位立委都有好消息。

國民黨今年即將改選黨主席，媒體問，有報導指出，盧秀燕和朱立倫已有默契，今年不會參選？盧秀燕說，很多消息她都不知道，而她擔任市長6年多以來，上班時間不會談選舉、政黨、政治，6年以來她都遵守原則。

對於國民黨團本會期要修「電業法」，將非核家園改成非碳家園，媒體問及是否會支持？盧秀燕說，當然啊，因為現在中火是全國最大的電廠，而且全部燒煤，燒煤會妨害人民健康、造成空汙嚴重，影響到人民的健康；全世界都已不再用煤發電，用人民的健康來發電，當然要逐步的汰除。

盧秀燕說，希望國家有正確的能源政策，不但供應足夠，而且要便宜、安全，同時也可以解決空汙問題並保障人民的健康。

被問及台中藍委被罷免議題，盧秀燕說，罷免是人民的權力，她會尊重，現階段不管是全球情勢的重大變化，或是人民現在對台灣的現況，都認為和諧安定、健康平安很重要。歡迎全台灣藍綠白立委來參加台中燈會和新丁粄節，大家都求好運、和諧和安定。

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