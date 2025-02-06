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    罷免法修正排黑條款後 新北4連任議員蔡錦賢下屆不得參選

    新北市淡水區議員蔡錦賢（右）下屆將不再參選議員選舉。（記者翁聿煌攝）

    新北市淡水區議員蔡錦賢（右）下屆將不再參選議員選舉。（記者翁聿煌攝）

    2025/02/06 14:37

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市無黨籍重量級4連任議員蔡錦賢，因為公職人員選舉罷免法修正排黑條款後，下屆將不得再行參選，蔡錦賢今天參加新北市政府行動治理座談會後表示，他年紀大了，不想參選連任，心中也已經有接班人選，繼續為地方爭取建設，服務地方鄉親。

    蔡錦賢曾於1998年間犯預備賄選罪經法院判處有期徒刑確定後，出國「進修」，等到行刑權超過時效而不得再執行刑罰後才回國，並於2010年參選首屆新北市議員當選，2014、2018及2022年高票當選連任。

    蔡錦賢並擔任新北市議會無黨籍聯盟總召集人，在藍綠未過半的新北市議會，他主導與市府友好的無黨籍聯盟5席議員扮演關鍵角色。

    監察院委員認為，蔡錦賢的情況衍生是否符合選罷法第26條第4款「尚未執行或執行未畢」疑義，於2018年8月9日審查通過監察委員陳師孟、蔡崇義所提調查報告，糾正內政部，並函請中選會檢討改善，經立法院於2023年選罷法修正通過，凡是符合選罷法排黑條款消極資格者，只要經過司法判刑定讞，無論刑期是否執行完畢，均不得參選公職人員。

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