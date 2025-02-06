侯友宜慰勞清潔隊員 宣布加碼兩天一夜觀摩經費至4100元

新北市長侯友宜今天（6日）到淡水區福安宮慰勞清潔隊，聽取新北環保局長程大維簡報。（記者陳奕劭攝）

2025/02/06 14:27

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（6日）到淡水區福安宮慰勞清潔隊，致贈「蛇福泰吉」10元福袋與象徵大吉大利的橘子，侯友宜宣布，清潔隊每年例行的兩天一夜觀摩活動經費由每人3500元調升至4100元，希望工作同時好好放鬆、維持最佳狀態。

侯友宜表示，除夕前一週平均每日垃圾量約2844公噸，比平日垃圾量增加6成，除夕當日垃圾量更達3981公噸，是平日2．2倍；初四恢復收運，垃圾量更高達4248公噸，是平日2．4倍，就連1月巨大家具預約量也是平日的2．2倍，可見清潔隊員春節的工作量等於平時2倍以上，感謝每一位隊員堅守崗位並圓滿達成任務。

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市府環保局指出，近年也不斷調升清潔隊的福利，除三節（春節除夕至初五、端午、中秋）與天災停班期間出勤，加發一日工資並補休一日外，侯友宜也宣布，清潔隊員兩天一夜觀摩活動經費將調升至每人4100元，讓隊員都能好好休息、調劑身心，隨時保持最佳狀態。

環保局說明，今年共編列6．6億元購置清潔車輛與改善清潔隊場區，並於去年發放GORE-TEX等級透氣防水衣，提高隊員雨天值勤時之安全性與舒適度，並持續提升工作服等配備材質，提升對清潔隊員保護。

新北市長侯友宜今天到淡水區福安宮慰勞清潔隊，致贈「蛇福泰吉」10元福袋。（記者陳奕劭攝）

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