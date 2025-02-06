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    王鴻薇稱總預算報告草稿已出爐 林俊憲：114年已過37天繼續等下去

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/02/06 14:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院尚未把今年度三讀的總預算送行政院，國民黨立委王鴻薇今日說明進度，表示總預算審查報告書已經做成草稿，給行政院主計處檢視，也提供給立法院8個委員會檢視，至於何時送出要請教議事處。對此民進黨立委林俊憲表示，來了，電一下就有反應，說明藍白自己知道，總預算惡搞是致命傷。

    林俊憲在臉書PO文表示，王鴻薇委員剛剛開記者會回應昨天揭露的粗糙審查報告，理由很可笑，什麼叫做「這還是草稿」？好，就算是草稿，我再請問王鴻薇：114年進入第2個月了，今年度的最終總預算居然還是草稿，怪誰呢？不就是藍白去年整整4個月的預算會期不審查造成的？妳還真有臉說啊，再來，我昨天問總預算目前的狀況時，就知道國民黨會拉主計總處下水。對，往年主計總處會幫忙立法院核算，但是今年沒有，主計總處不是不幫，而是「幫不了」。

    林俊憲指出，表決總刪減額超過主決議、科目重複預算刪到變負數、要刪減的機關都寫錯、表決當下塗改到沒人看得懂，「要怎麼幫？」況且，主計總處是行政機關，而藍白多數的立法院，居然怪行政權沒有幫忙立法權監督自己，虧妳還有臉說出口。

    林俊憲直言，一再強調、反覆強調，民進黨不想、也不能幫史上素質最差的一屆藍白立委擦屁股，也沒關係，繼續拗，狡辯是草稿也好、甩鍋行政院也好，隨便你們，林俊憲就等著看，藍白最後送出來的，既「正式」、又「有感」、還「精美」的114年度預算審查報告，到底會長什麼樣子？114年已過37天，繼續等下去。

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