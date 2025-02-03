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    罷免羅明才團體：第1階段收件達標 預計2月中前送件

    國民黨立法委員羅明才。（資料照）

    國民黨立法委員羅明才。（資料照）

    2025/02/03 02:20

    〔記者董冠怡／新北報導〕罷免新北市大文山地區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）國民黨立法委員羅明才的團體「拔羅波｜罷免羅明才」2日深夜公告，成軍12天取得粗估5200份連署書，第1階段收件數達標（最低門檻為2967份），不過仍會持續進行罷免連署，份數越多越好，現已開始造冊及清點數量，會趕在選罷法新制上路前送件，預計2月中前。對此，羅明才回應，大文山區的建設有目共睹，也相信民眾眼睛雪亮、頭腦清晰，不會被仇恨言論煽動。

    領銜人吳柏瑋表示，猶記一開始決定站出來呼喊罷免羅明才時，得到的回應都是令人沮喪的「不可能」、「很危險」等字眼，團隊在短短2週內籌組分工，以及百名志工支持下，收到來自雲林、嘉義、台北等地的提議書，總計超過5000份，表達對國民黨的仇恨值與民代的不滿，「每一張紙、每一個篤定的簽名，都在告訴大家：公民正在覺醒。」

    吳柏瑋指出，踏出一小步後，真正戰役即將開始，第二階段連署將至，法定數量須達3萬份，這是目前手上取得的6倍之多，因此連署還是會繼續進行，數量越多越好，並表示已經開始造冊、清點數量，正在招募更多志工協助，會趕在選罷法新制上路前，送出一階連署書。

    羅明才回應，大文山區的建設有目共睹，新店有4條捷運線，環狀線南環段已積極趕工，未來新店交通往來四通八達，去哪捷運皆可到達；深坑輕軌已獲交通部核定未來也將興建；安坑輕軌也完工通車，加上日前在立院通過財劃法修正，新北市每年會多出374億預算，未來老人、兒童、長照和年輕人會有更多預算來照顧，他相信大文山區的民眾眼睛是雪亮的、頭腦是清晰的，不會被仇恨的言論所煽動。

    拔羅波團隊宣布，第1階段收件數達標，不過仍會持續進行罷免連署。（圖取自臉書粉專「拔羅波｜罷免羅明才」）

    拔羅波團隊宣布，第1階段收件數達標，不過仍會持續進行罷免連署。（圖取自臉書粉專「拔羅波｜罷免羅明才」）

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