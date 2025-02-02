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    花蓮罷免傅崐萁團體明早9點赴中選會送連署書 60天內拚2.5萬份

    微光花蓮拔傅行動團隊宣告，拔傅連署第一階段提議已經超過7000份，志工拿著罷免看板站在吉安鄉傅崐萁豪宅旁拍照，希望罷免代表的民意能進入傅崐萁耳朵。（微光花蓮團隊提供）

    微光花蓮拔傅行動團隊宣告，拔傅連署第一階段提議已經超過7000份，志工拿著罷免看板站在吉安鄉傅崐萁豪宅旁拍照，希望罷免代表的民意能進入傅崐萁耳朵。（微光花蓮團隊提供）

    2025/02/02 15:58

    〔記者王錦義／花蓮報導〕藍白立委過去一年聯手強推爭議法案、大砍中央政府總預算，意圖癱瘓政府運作，全台因此掀起「大罷免潮」。花蓮罷免傅崐萁的團體《微光花蓮》今指出，過完年第一個開工日，明天早上9點將到中選會，成為第一個送件的民團，希望在審議通過後，第二階段60天時間內，目標最少收集2萬5千份連署書。

    花蓮罷傅團體《微光花蓮》指出，明早8點半就會在台北中選會前集合，來自全台各地的罷團都會針對罷免的對象進行發言，隨後把第一階段的提議書送件給中選會，提議罷免傅崐萁的門檻為1938人，過去一個月在花蓮收到7161份，比門檻1938份多出5000多份，依照過去罷免經驗提議書至少要多送1.5倍，因此明天上班日團隊將送2673份到中選會審查提議名冊。

    審查期約30天，確認後將展開60天的第二階段連署，《微光花蓮》指出，二階連署需達原選區選舉人總數10％，也就是1萬9377人，是一項艱鉅挑戰，第二階段開始後，需要更多、更多的花蓮人站出來，傅崐萁面對罷免，不是謙虛檢討過去一年的違憲亂政，而是請了30位刑警、便衣保護，罷傅團體會持續讓民意、民怨送進傅崐萁的耳裡。

    「我們要罷免你！你被開除了！一起向中共的代理人說不」，《微光花蓮》指出，花蓮人沒在怕而且真的都很憤怒，消除恐懼的第一步是要面對恐懼，他們要讓傅崐萁知道，目前的所作所為已經民心向背，那些曾經被他打壓、脅迫的花蓮人，這次都會站出來罷免傅崐萁，花蓮人要幸福、不要姓傅，請鄉親持續關注國會藍白立委動態。

    花蓮罷免傅崐萁的團體過年期間在台鐵花蓮站迎接返鄉過年遊子，許多人都是一下車就先連署再回家。（記者王錦義攝）

    花蓮罷免傅崐萁的團體過年期間在台鐵花蓮站迎接返鄉過年遊子，許多人都是一下車就先連署再回家。（記者王錦義攝）

    花蓮罷免傅崐萁的團體過年期間在台鐵花蓮站迎接返鄉過年遊子，許多人都是一下車就先連署再回家。（記者王錦義攝）

    花蓮罷免傅崐萁的團體過年期間在台鐵花蓮站迎接返鄉過年遊子，許多人都是一下車就先連署再回家。（記者王錦義攝）

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