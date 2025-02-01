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    首頁　>　政治

    剪完才知是「寵物美容師」操刀！柯文哲光頭造型揭祕

    北機站1月13日借訊柯文哲，他以接近「光頭」造型現身。（資料照）

    北機站1月13日借訊柯文哲，他以接近「光頭」造型現身。（資料照）

    2025/02/01 14:54

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城、政治獻金等案遭羈押，去年11月他在看守所內將頭髮剃光，引發議論。柯文哲今（1日）透過影片還原當時剃光頭的始末，更自爆遭羈押後瘦11公斤、頭髮全白，「阿北變阿公」。

    柯文哲IG今日上傳一段影片，拍攝時間為今年元旦下午，柯文哲獲保在空檔時間整理門面。他在影片中表示，日前在台北看守所2個月時，他因為已經2個月沒有理髮，因此向北所表達剪髮需求，所方要求他先寫報告，他也按照要求完成。

    柯文哲說，某天下午他突然被通知可以理髮，走出牢房後，有個人拿著推剪、圍巾，他問對方說「你會理髮嗎？」，對方回說，「我以前在美容院工作」，他就坐下來，讓美容師理髮，「理完之後，他跟我說，他在寵物美容院做過」，就變成那個（光頭）的樣子。

    影片中的幕僚向柯詢問，很多人說他是因為自知「罪孽深重」才剃光頭？柯文哲表示，「那個就是標準頭，在那邊都是一樣」；他也說，自己遭羈押2個月瘦了11公斤、頭髮全白，都認不出來那個是誰，「本來是阿北，後來出來變阿公」。

    民眾黨前主席柯文哲今透過影片還原當時剃光頭的始末，自爆遭羈押後瘦11公斤、頭髮全白，「阿北變阿公」。（擷取自柯文哲IG）

    民眾黨前主席柯文哲今透過影片還原當時剃光頭的始末，自爆遭羈押後瘦11公斤、頭髮全白，「阿北變阿公」。（擷取自柯文哲IG）

    民眾黨前主席柯文哲今（1日）透過影片還原當時剃光頭的始末。（擷取自柯文哲IG）

    民眾黨前主席柯文哲今（1日）透過影片還原當時剃光頭的始末。（擷取自柯文哲IG）

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