民眾黨魁之爭》蔡壁如拋「大和解咖啡2.0」 主張共商國政、罷免休止

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決。（資料照）

2025/02/01 14:15

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決。蔡壁如日前拋出「大和解咖啡2.0」，她今天進一步提出當選黨主席的2大主張實踐和解精神，包含「立院休兵，共商國政」、「罷免休止，回歸正軌」；對於有支持者憂心大和解影響監督力道，蔡強調「絕對不會」，民眾黨仍然會在司法問題上全力「救柯」。

蔡壁如回顧，30年前，民進黨主席施明德邀請新黨領袖趙少康、陳癸淼，在立法院咖啡廳會談，史稱「大和解咖啡」。這場會面讓原本意識形態對立、甚至時常針鋒相對的2個政黨，願意為國家發展放下歧見，尋求合作的機會，雖然最終未能成功，但這段歷史仍然象徵了一種政治智慧，在困局中尋求轉圜，在分歧中找到對話的可能。

請繼續往下閱讀...

「今天的台灣，比30年前更需要這樣的智慧。」蔡壁如說，國會3黨不過半，原本應該是台灣政治擺脫藍綠惡鬥的契機，然而藍綠對立與衝突卻反而更加激烈與惡化。如今「朝野大罷免潮」開打，藍綠彼此攻擊、互相報復，讓台灣政治陷入惡性循環，對多數希望安定的中間選民與普羅大眾來說，這樣的政治鬥爭不僅令人厭倦，「大罷免」的動作更與人民的真正需求背道而馳。

蔡壁如指出，南鯤鯓代天府今年抽出的國運籤是「下下籤」。此外，陽明山姜太公道場的蛇年國運籤卜得「砍兌」卦，籤詩點出若各政黨無法深刻自省，以百姓利益為優先，國內可能持續對立，甚至讓兩岸陷入危險邊緣，帶來不可挽回的後果。宮廟抽出的國運籤雖是一種民間信仰與文化習俗，某種程度上，卻也像一面鏡子，反映了台灣當前的政治亂象。

蔡壁如表示，危機也代表轉機，提醒他們重新思考對話的可能性，關鍵在於如何選擇前進的方向，民眾黨正是藍綠惡鬥中的緩衝力量，他們的責任，就是引導朝野回到理性溝通的道路。

蔡壁如對此提出「大和解咖啡2.0」，以2大主張實踐和解精神。第一，立院休兵，共商國政，如果她當選民眾黨主席，她將主動邀請藍綠2黨黨主席及黨團成員，共同舉行「咖啡會」，討論國會運作、預算審議與爭議法案。3黨應建立基本對話機制，對無法妥協的議題先行擱置，對能夠合作的項目積極推動，一切決策均以民生經濟與國家安全為優先，讓民眾黨扮演協調者的角色，避免台灣國會陷入無止境的內耗。

第二，罷免休止，回歸正軌，民眾黨始終堅持中道理性，將以前主席柯文哲的理念為指引，反對任何形式的惡意罷免，因為政治不該淪為報復工具。他們將扮演維持政局穩定的關鍵少數，確保台灣民主機制不被濫用，讓政治回歸正軌，真正關注人民需求。

蔡壁如：大和解不影響監督力道 司法問題全力「救柯」

對於部分黨員、支持者擔心「大和解2.0」影響民眾黨監督執政黨的力道，蔡壁如強調「絕對不會」，民眾黨仍然會在司法問題上全力「救柯」，也不會因為推動對話，就讓在野合作出現分歧。正如當年的「大和解咖啡」，沒有讓趙少康變成台獨份子，也沒有讓施明德變成中共同路人。政治人物的責任是在不同政黨之間建立對話機制，不是製造對立，而是找到出路。30年前，他們能做到，30年後，我們當然也做得到。

蔡壁如表示，柯文哲競選總統時提出「政黨和解、社會和諧、兩岸和平」的理想，這不該只是口號，而應該真正落實，她堅信民眾黨能夠成為「溝通型政黨」，蔡壁如能做到，也一定會做到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法