大罷免今啟動 黃國昌籲賴清德懸崖勒馬：別讓台灣陷入對立衝突

大罷免今啟動，黃國昌籲賴清德懸崖勒馬。（民眾提供）

2025/02/01 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕立法院第十一屆立委今天就職滿一周年，民間團體推動的「大罷免」行動正式啟動，掀起政壇熱議，民眾黨代理主席黃國昌今日痛批，民進黨將罷免制度作為政黨惡鬥的工具，呼籲總統兼民進黨主席賴清德懸崖勒馬，以蒼生為念、以台灣為念，推動福國利民措施，不要讓台灣陷入進一步對立與衝突。

此外，針對2026地方選舉布局，黃國昌表示，民眾黨作為第三勢力重要代表，將在各地積極提名候選人，尤其台中在2024總統大選期間，柯文哲得票率表現亮眼，因此民眾黨不會辜負當地選民的支持，並承諾各選區「提好提滿」，縣市長人選則將進行審慎評估。

請繼續往下閱讀...

黃國昌今天上午到台中市大里區，與台中市黨部主委江和樹到大里人愛心廚房，一同參與「春節愛心餐盒製作」與地方志工媽媽們合力製作愛心餐盒，並親自參與配送工作時表示，春節是團圓的時刻，希望透過愛心便當的發放，讓更多需要幫助的民眾感受到社會的關懷。

由於立法院第十一屆立委在今天就任滿一周年，醞釀多時的「大罷免」，也在民團推動下於今天正式起跑，黃表示，罷免制度原本應是人民對於政見跳票、不聽民意的政治人物進行制衡的手段，而非政黨攻擊對手的工具。

他直言，民進黨如今發動「大罷免」，讓外界難以理解，更批評賴清德政府自去年520上任以來，施政表現不佳，卻未將心力放在福國利民的政策上，反而透過罷免行動製造對立，「懇請賴主席三思，不要把台灣推向更嚴重的分裂。」黃強調，民進黨應該兌現選前承諾，聚焦於改善民生，而非為了一黨之私不斷挑起衝突。

他強調，罷免應由人民自主發起，而非淪為政黨鬥爭的武器。

黃國昌（右一）參與「春節愛心餐盒製作」。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法