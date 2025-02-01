政院固定召開擴大行政立法聯繫會報 藍委：凡事油門踩到底僵局難解

國民黨立委李彥秀。（翻攝臉書）

2025/02/01 10:47

〔記者林欣漢／台北報導〕面對國會朝小野大的僵局，行政院邀請民進黨團、八委員會召委召開擴大行政立法聯繫會報，下會期也將固定在行政院召開，並由副院長鄭麗君親自主持，與黨團保持溝通及協調管道。對此，國民黨立委李彥秀今天表示，如果賴清德總統的態度不改，民進黨的心態不改，凡事都是「油門踩到底」，仍然難以化解政治僵局。

李彥秀指出，行政院缺乏與立法院的溝通協調，問題在「心態」而不是「手段」，行政院長卓榮泰過去的外號叫「蘋果」，就是因為卓榮泰善於溝通、不易動怒，但是去年五月就任行政院長以來，卓榮泰溝通與協調的專長顯然沒有發揮，「覆議、釋憲、對嗆」成為面對朝小野大的「新三寶」；這顯然不是特例，包括過去善於在檯面下喬事情的民進黨團總召柯建銘，現在都跳到第一線當罷免急先鋒。

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李彥秀認為，顯然在心態上，民進黨並不願意與尊重承認朝小野大的政治現狀，還活在完全執政的夢幻當中，再加上賴清德不願意釋出談判的籌碼，如果不能從心態上認清現實，再多的會議與會報恐怕也無濟於事。

李彥秀進一步表示，行政團隊缺乏溝通，連綠委都看不下去，早在去年新政府上台不久就已經是「綠營茶壺裡的風暴」，去年六月就傳出綠委抱怨「就任都快1個月了，好像跟團隊還不在同一次元，很傷腦筋」、「賴清德讀書會的閣員個個學識淵博、張口就談高科技產業如何發展，但感覺不出他們對台灣廣大傳統產業、中小企業的了解或重視」，內閣團隊更被綠委私下形容為「外星人內閣」，一年快過去了，行政、立法的「磨合期」顯然還在繼續，如果連綠營委員都抱怨連連「大鳴大放」，行政團隊恐怕真的需要在心態上要「大徹大悟」，在作法上要「大破大立」。

李彥秀表示，兩院關係未來恐怕也難以樂觀，2月3日立院馬上就要處理「選罷法」修正案的覆議，後面還有「財劃法」修正案以及「總預算」的覆議案，這些都是兩院直接的「火車對撞」，緊接著又有「大罷免」的政治浪潮會持續到八、九月，朝野對峙的力道強度恐怕只會有增無減；罷免結束，朝野政局恐怕更難以樂觀。

李彥秀強調，如果賴清德總統的態度不改，民進黨的心態不改，凡事都是「油門踩到底」，既使罷免結果產生的「最新民意」，仍然難以化解政治僵局。解鈴還需繫鈴人，鑰匙一直在賴清德總統的手上，差別在賴清德總統是否願意打開朝野和解的大門。

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