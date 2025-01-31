總統賴清德嘉義市大天宮參香 祈求嘉南地震早日平靜

總統賴清德嘉義市大天宮發限量福袋時貼心問候長者。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/31 19:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕總統賴清德蛇年廟宇走春發福袋行程，今傍晚5點到嘉義市「大天宮」參香時，祈求嘉義縣大埔、台南市玉井、楠西的地震早日平靜，同時祈願台灣安全、台海穩定，發生戰爭的地方都早日結束讓世界和平，接著發送與副總統蕭美琴聯手繪製狗、貓頭像限量福袋，領福袋民眾大排長龍，遇鄉親坐輪椅，賴總統還彎下腰問候，相當窩心。

賴總統穿著中華職棒與總統府聯名客製款的紅色「Taiwan」帽T，在大天宮董事長鄭明山、城隍廟董事長也是總統府國策顧問賴永川、立委王美惠、嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏等人陪同下，向大天宮神農大帝等神尊行敬獻禮。

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賴總統向鄉親賀年時表示，祈求嘉義縣大埔、台南市玉井、楠西的地震早日平靜，同時祈願台灣可以安全、台海可以穩定，發生戰爭的地方都早日結束讓世界和平，今天除向大天宫三聖帝祝壽祈福外，也要向大家拜年發放限量福袋，讓大家拿到福袋諸事都順利。

賴總統話鋒一轉當起反詐大使，強調台灣一天平均有500件詐騙案，很嚴重要注意詐騙，根據統計，台灣民眾平均一天受騙損失4、5億元，其中投資理財詐騙案件層出不窮，詐騙集團在群組引誘民眾上鉤後開始放長線釣大魚，最後榨光畢生的積蓄，造成很大的家庭與社會問題，大家要共同防止詐騙，有疑慮就撥打165反詐騙諮詢專線來確保財產。

總統賴清德嘉義市大天宮參香，祝福大家新年快樂。（記者蔡宗勳攝）

總統賴清德嘉義市大天宮發限量福袋，親切摸著小朋友的頭。（記者蔡宗勳攝）

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