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    傅崐萁發福袋身旁大批警力護駕 八炯：你來新城我再去找你

    傅崐萁的發福袋現場，出動大批警力到場護駕。（擷取自Threads）

    傅崐萁的發福袋現場，出動大批警力到場護駕。（擷取自Threads）

    2025/01/31 20:38

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁今（31日）在花蓮縣瑞穗鄉青蓮寺發放新年福袋，不過現場卻有大批警力在護駕，原以為網紅八炯也要去青蓮寺發放春聯，但是八炯因太累而未前往，讓傅崐萁的「警察大陣仗接待」因此撲空，八炯為此表示，「我真的要笑死，傅崐萁以為我今天要去瑞穗找他」。

    八炯昨（30日）預告，今日下午3點到4點準備在花蓮縣新城鄉發放傅崐萁的罷免連署書、春聯與反共小卡，沒想到此舉讓傅崐萁等人知道後，便出動大批警力護駕，而八炯因路途遙遠，便取消前往傅崐萁發放福袋的現場，他也解釋，「無奈瑞穗實在太遠了，90多公里，你來新城發福袋的時候，我再去找你」。

    中國公民記者佐拉（周曙光）也上傳青蓮寺的情形，從影片中可以看到，現場不僅有警力在控制人流，還有約莫10位刑警人員在戒備，「八炯原計畫前往發放『反共復國、剿匪滅共』春聯，後來未能成行，但仍然引來大批警員戒備」；此外，他還透露，現場有在地民眾高呼「剿滅萬惡共匪」。

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