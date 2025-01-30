張善政大溪老街勞警 與遊客分享新春福氣

桃園市長張善政伉儷等人與小朋友同台打陀螺。（桃園市新聞處提供）

2025/01/30 21:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（30日）偕妻子張琦雅前往大溪老街走春、勞警，兩人於傳承三代的蔡記麥芽花生糖店開心體驗製作花生糖，並至達文西瓜藝文館前與大人、小朋友一同打陀螺，感受傳統技藝魅力，並與眾多遊客共享新春福氣。

張善政途中向堅守崗位的大溪警分局員警表達敬意，頒贈慰勞金。他表示，春節期間天氣晴朗，大量遊客湧入大溪，執勤員警不僅年節不打烊，而且勤務負擔也較平日繁重，不過正因大家辛勞付出，才能使市民與遊客享有安全、順暢的交通環境。包括市議員楊朝偉、李柏坊、市府警察局長吳坤旭、大溪警分局長徐章哲及大溪區長徐景揚等人均一同出席。

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桃園市警察局表示，大溪警分局轄區有大溪老街、復興角板山、著名廟宇蓮座山觀音寺、普濟堂、迎富送窮廟等皆為桃園熱門觀光景點，特別是春節期間將吸引入大量遊客造訪，轄內武嶺橋、康莊路、慈湖路、大溪老城區時有交通較壅塞狀況，警察局也在各觀光熱點規劃勤務以維持市民朋友春遊交通順暢，呼籲市民出遊前可先查詢路況避免塞車情形，若遇有警方疏導措施及實施管制時也請配合。

桃園市長張善政（左）慰問大溪警分局執勤員警。（桃園市大溪警分局提供）

桃園市長張善政（右）慰問大溪警分局執勤員警。（桃園市大溪警分局提供）

桃園市長張善政（中）與花生糖商家合照。（桃園市新聞處提供）

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