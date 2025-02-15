路人被墜落物吞噬、轎車奔逃！新光三越爆炸恐怖畫面曝光

大量雜物被炸飛墜落前一秒，新光三越大門前可見多名路人，包含澳門來台旅遊一家四代7人。（民眾提供）

2025/02/15 10:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越（中港店）於本月13日，疑因裝潢施工切割瓦斯（天然氣）管線，造成瓦斯外洩引發爆炸，釀4人死亡34人受傷悲劇，民眾提供的行車記錄器錄影畫面顯示，當時剛好台灣大道號誌由紅燈轉成綠燈，新光三越大門前沒有汽機車，但大門前有路人，突然大量被炸飛的磚頭、玻璃與木板、不鏽鋼招牌等雜物傾洩而下，正在過馬綠的路人一陣驚慌拔腿跑離，還有一輛黑色轎車，顧不得紅燈，趕緊違規左轉駛離，畫面相當驚人。

錄影畫面顯示，當時台灣大道紅燈轉成綠燈，但車流尚未起步，因此新光三越大門前並無汽機車，突然大量墜落物傾洩而下，一名穿雨衣的機車騎士險些被砸中，嚇得棄車逃離現場，正在過馬綠的路人也拔腿離開，一輛等候紅燈的黑色轎車，更是顧不得違規，趕緊左轉駛離路口。

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至於在新光三越大門前，錄影畫面顯示，有包含澳門來台觀光一家四代7人等多名行人，被大量墜落物吞沒，新光三越紅色招牌旁有一名路人，可能傾洩雜物被招牌擋住，這位路人沒有被砸中，大量雜物墜落後激起龐大煙塵，整個過程令人怵目驚心。

大量墜落物吞噬路人，激起一片煙塵。（民眾提供）

路人跑離之後，黑色轎車也顧不得紅燈，違規左轉駛離現場。（民眾提供）

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