罷免藍委團體初一上工 連署狀況熱絡

罷免王鴻薇團隊「山除薇害」於行天宮周邊都有志工舉牌宣傳。（記者楊心慧攝）

2025/01/29 19:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市罷免藍委各團隊大年初一紛紛上工，包含罷免立委王鴻薇、羅智強、賴士葆等各團體志工於各選區內舉牌發放連署書並於現場收件。罷免志工表示，國民黨凍結中央預算，將造成國家發展停滯，引起人民憤怒，近日有不少民眾紛紛於網路、致電等詢問如何參與連署，且近期收件狀況踴躍，有信心連署能夠達標，也呼籲更多民眾能夠參加連署。

罷免王鴻薇團隊「山除薇害」於行天宮對面NET發放連署單，並現場收件，由於今天大年初一，行天宮周邊人山人海，「山除薇害」團隊抓緊時刻宣傳；罷免志工表示，不少民眾到行天宮拜拜，看到罷免宣傳，不但熱心給志工們加油打氣，更拿出證件、填寫連署書響應，收件狀況相當好。

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「山除薇害」團隊表示，就算過年也不休息，對於王鴻薇過去親中的表現，許多選民都忍無可忍，初一至初三下午2至4時都會在行天宮對面的NET設攤發放連署書，歡迎民眾過年到行天宮拜拜，並參與連署「山除薇害」！

罷免羅智強團隊「大安強強滾」昨至1月31日下午2時至4時在金山南路二段109號發放連署書及收件，資深媒體人馮光遠也現身並加入志工行列，手上高舉罷免羅智強的牌子。

馮光遠受訪表示，他長期住在大安區，這次看到國民黨在立法院黨預算，擺明就是故意，因此他也參加連署，並擔任志工。

罷免賴士葆團隊「文山退葆」昨快閃出動，於早上10時至11時於政大路易莎現場收件，現場雖有「挺葆」民眾嗆團隊，但也有不少民眾繳交連署書。

至於罷免立委李彥秀的「除銹團體」初一至初二雖未擺攤收件，但有與新店罷團合作，若有返鄉出遊民眾可至新店填寫罷免連署書，將於初三至初五在內湖區湖光市場、一之軒旁收件。

罷免王鴻薇團隊「山除薇害」於行天宮對面NET發放連署單，並現場收件。（記者楊心慧攝）

資深媒體人馮光遠加入「罷強」志工，手上高舉罷免羅智強的牌子。（記者楊心慧攝）

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