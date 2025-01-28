過年吃元寶！陳乃瑜、于北辰PK包水餃 分享山東獨家秘方

新北市議員陳乃瑜與桃園市議員于北辰過年一同包水餃，祝福大家新的一年「蛇馬龍來、蛇麼都好」。（新北市議員陳乃瑜提供）

2025/01/28 14:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕春節正是吃元寶的季節，新北市議員陳乃瑜與桃園市議員于北辰過年一同包水餃，祝福大家新的一年，「蛇馬龍來、蛇麼都好」，過去都與山東有關連的兩人，向讀者分享包水餃的獨家秘方，對她們而言，餃子都是年節必備的元寶。

過年PK包水餃！陳乃瑜的外公外婆過去經營山東餃子館，她這次準備花素韭菜和玉米高麗菜豬肉餡，還炫技花式餃子包法，玉米餡裡的玉米，代表黃金萬兩，招財進寶，另外除了高麗菜之外，還加了一些紫高麗菜，代表紫氣東來，祥瑞滿門，煮好的水餃透過金黃色和紫色，十分喜氣，再加上甜甜的口味，小朋友們都非常愛吃。

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陳乃瑜說，水餃是家的味道，年過年家人聚在一起包餃子，有一次因為太貪心，包太多餡料，被外婆罵。

父母籍貫山東的于北辰分享，以前和家人一起包餃子，會將紅棗、紅糖、洗乾淨的一毛錢，包入水餃中，變成驚喜盲盒，吃到紅棗水館，寓意早生貴子，吃到紅糖水餃，等於吃到甜頭，吃到錢幣，未來一年財運滾滾來。

他認為，包餃子最重要的是過程，大家一起邊包餃子邊聊天，以前在軍中服役時，把弟兄召集起來一起包餃子，透過包餃子聊天的過程，無形之中化解弟兄之間彼此產生的矛盾。

熱騰騰的水餃上桌，大小朋友都很愛吃。（新北市議員陳乃瑜提供）

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