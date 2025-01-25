反制罷免「提早死亡」！柯建銘喊話：藍委快逃命自動請辭

柯建銘今直言，國民黨反罷免只是在吹哨壯膽、提早領死亡證明。（記者方賓照攝）

2025/01/25 17:08

〔記者陳政宇／台北報導〕針對大罷免潮，國民黨鎖定多位民進黨立委「以罷制罷」，國民黨主席朱立倫更揚言不畏戰。立法院民進黨團總召柯建銘今（25日）批評，朱立倫日前要總統賴清德放下仇恨，根本是騙人，現在只是吹哨壯膽、提早領死亡證明，並奉勸藍委「瘋狗浪已經來了，趕快逃命、自動請辭，免得被罷免！」

針對國民黨反制大罷免的動向，柯建銘受訪表示，他一個多月以來做了很多煙霧彈，要試探國民黨在想什麼，當初也講過「請君入甕、請君反罷」，而國民黨團總召傅崐萁、朱立倫等人一直說不會反罷免，那就是一定會；例如朱立倫本月13日謁陵時，還要賴總統放下仇恨，根本是騙人的，當時已全面發起罷免連署，一定每個選區照幹，國民黨講的任何話顛倒想就好。

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柯建銘說，他一個月前就斷定要草船借箭、引誘國民黨出來，藍營一定會反罷免，現在已兵臨城下，敬告國民黨，越反罷越死，就像是總預算案一樣，「送出去也死、不送出去也死，反罷免只是提早領到死亡證明書一樣」。

柯建銘也質疑，小偷、強盜要怎麼罷免警察？不曉得國民黨要怎麼宣傳反罷免，難道要宣傳「徐巧芯是我們的寶，讓民調低到不能再低」，還是說「傅崐萁形象太好，搞得民調一直掉下來」？國民黨可以舉出哪個人表現好嗎？全部都是違法違憲、沆瀣一氣，朱立只是在吹哨子壯膽、早死早超生。

「恭喜發財，罷免書拿來，共同救台灣，這是天天要喊」，柯建銘評估，國民黨沒有邏輯、也沒有戰略思維，退出台灣政治對國家是好事，現在統合工作比較重要，例如罷免國民黨立委林思銘、鄭正鈐是人山人海，民意決定一切，民意起來時猶如颶風過港、摧枯拉朽，瘋狗浪已經來了，奉勸國民黨立委趕快逃命、趕快自動請辭，免得被罷免。

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