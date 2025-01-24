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    首頁　>　政治

    台中罷免藍委返鄉連署衝一波 過年加場收件不打烊

    罷免團體友善店家「進安商號」提供罷免全國各藍委的空白連署書，也被民眾稱為「地圖炮」提供民眾連署罷免。（記者蔡淑媛攝）

    罷免團體友善店家「進安商號」提供罷免全國各藍委的空白連署書，也被民眾稱為「地圖炮」提供民眾連署罷免。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/24 22:55

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中罷免藍委過年連署收件不打烊，罷免民團設站也不中斷，志工說，不少人反映要返鄉連署，收件量持續暴增，明天（25日）起除了勤美綠園道、台中火車站前廣場設站，小年夜在建國市場，初二、初三也在新光三越對面圓形型廣場設收件站。

    隨著返鄉遊子回家，罷免藍委連署收件量增加，台中南區罷免團體友善店家「進安商號」成為固定連署罷免點，鄒姓老闆說，兩週來已收到1000多份連署書，現在店裡也有罷免全國各藍委的空白連署書，也被民眾稱為「地圖炮」。

    進安商店連署站簽署及遞交連署書的民眾絡繹不絕，蔡小姐說，原來自己對政治很疏離，看到藍白聯手亂搞立院、亂刪預算，以及各種賣國行徑，實在忍無可忍，尤其是國民黨應該反共，卻變得如此親共，更令人氣憤，罷免是人民的權利與義務，一定要罷掉不適任的藍委。

    市區3名藍委罷團過年期間設站收件不休息，明天在北區進化北路378-2號騎樓、台中車站前站廣場、勤美綠園道，26日南屯運動中心、27日小年夜建國市場，29日初一、30日初二在新光三越對面圓形型廣場設收件站。

    進安商店連署站簽署及遞交連署書的民眾絡繹不絕。（記者蔡淑媛攝））

    進安商店連署站簽署及遞交連署書的民眾絡繹不絕。（記者蔡淑媛攝））

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